▲楊柳襲台「高雄山區有致災風險」，市府急送23部發電機備援。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

楊柳颱風逼近台灣，為預防山區強風豪雨導致停電，造成部落斷電生活通訊大受影響，高雄市府超前部署，再加碼補足部落發電機需求，以規格4500瓦以上中小型發電機，機動性高，總共23台發電機給茂林、桃源和那瑪夏三原區，颱風前夕送上山，加強防颱整備。

中颱楊柳持續朝台灣接近，中央氣象署今天上午8時30分持續發布海上颱風警報，警戒範圍包括台灣東半部海面、巴士海峽，預估今天下半天發布陸上颱風警報。高雄市長陳其邁今天表示，高雄市府將在下午召開防災會議，針對山區恐有致災風險，也會進行相關撤離措施。

▲▼防颱風斷電，市府急送23部發電機備援。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁表示，今天早上11點市府會將23部的發電機送到山區，因為台電電網很容易受到包括道路崩塌，或者是颱風的影響，為了確保他們能夠提供電力，跟包括牽涉到抽水馬達等相關的運作，經發局透過協力廠商，會趁著颱風來襲前，趕快把發電機送到相關的區里。

隨著楊柳颱風逐漸逼近，氣象署預估，明天東半部、嘉義以南及澎湖都有大雨或豪雨，花東及南部山區有豪雨以上降雨，其他山區也有大雨機率。從定量降水預報圖也可見，13日上午8時至20時，高雄平地山區預估「下到紫爆」，不過，預計周四白天起就會明顯趨緩。