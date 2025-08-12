　
政治

台灣挨轟外交失禮　卓榮泰要求取得諒解：也請理解外交談判非常辛苦

▲卓榮泰12日在立法院議場回應林國成質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲卓榮泰12日在立法院議場回答林國成質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

南韓真相和解委員會委員長朴宣映昨發文指控，台灣行政院官員原約好8日會面，台方卻在前一晚臨時取消行程，讓她批評無理、感到極大羞辱，引發韓國媒體報導。對此，行政院長卓榮泰今（12日）答詢表示，應該迅速透過外交管道跟途徑進行必要措施跟說明，取得諒解，也請委員能理解，任何外交談判是非常辛苦，給外交人員共同支持。

根據《韓民族日報》報導，朴宣映11日在文中指出，台灣的政務委員、人權及轉型正義處官員，事前提出2小時的會面，原定8日上午9時半訪問首爾真相和解委員會，「卻在前一天傍晚，單方面取消了會面，還找了個讓人難以信服的藉口。」

朴宣映在文中批評「這是外交上的失禮行為」，因為秘書室早已花了不少錢訂製了一盆以台灣國旗為主題的花藝，還準備了高級、體面的韓式傳統點心作為茶點，連雙方交換的禮物都已確認好。「花錢的事也就罷了，但對方如此無禮的行為，即使事隔三天，我仍感到極大的羞辱。」

卓榮泰12日赴立法院進行「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告並備質詢。民眾黨立委林國成質詢一開始就詢問為什麼臨時取消，覺得這樣好嗎？卓榮泰回應，他清楚這件事的目前狀況是，出訪的政委是要參加APEC會議，才變動時程；第二、應該迅速、馬上透過外交管道跟途徑進行必要措施跟說明，取得諒解；第三、請委員能理解，任何外交談判是非常辛苦，給外交人員共同支持。

▲林國成質詢卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林國成質詢卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

林國成說，不要說理由，就是規劃不完善，做事頭痛醫頭、腳痛醫腳，跟APEC有什麼關係？說實在，外交的東西，千萬建議行政院、總統府、外交部長，講出來的話、約定的時間，是國際堅定的禮數。

林國成話未說完，立法院長韓國瑜打斷表示，林委員時間暫停，容許他提醒一下，今天依照《立法院職權行使法》第17條邀請行政院長報告丹娜絲颱風專案報告，所以拜託林，針對報告主旨提出質詢 ，這要請立法行政大家互相尊重、理性對話，好嗎？林國成回應，好，「這個我只是跟你（指卓榮泰）投訴」，不要貽笑國際，這個真的非常重要，未來不要失信於國際。

08/11 全台詐欺最新數據

