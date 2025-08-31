　
射手座吉人天相！12星座最新運勢　雙子小心詐騙

▲開心,生活,星座,運勢。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲金牛座本週平安順利，射手座吉人天相。（圖／取自pakutaso）

辰宇力 ☆ 2025.08.31 - 2025.09.07 星象預測與12星座運勢

水星即將進入弱勢位，土星也逆行進入雙魚座。9月之初始，就有各種窒礙難行的狀況。詞不達意，加重誤會與糾葛，努力的結果是更加鑽入牛角尖。放空及放下是本週的重要學習。運動瘦身在本週會有極佳效果。

展望未來7日，#處女 春光明媚。#金牛 平安順利。#獅子 閃耀魅力。#射手 吉人天相。#摩羯 需要寧靜。#白羊 運動舒壓。#水瓶 鬼打牆。#巨蟹 預防意外。#天秤 處理妖魔鬼怪。#天蠍 出入注意。#雙子 小心詐騙。#雙魚 承擔情緒壓力。

【一週星情氣候名詞解析】
・晴 : 開心的一天。順順利利，或許也會有好事發生。
・晴時多雲 : 大致上開心的一天。也許會遇到些無傷大雅的蠢事。
・陰 : 有點壓力，甚至心情不太開朗。可能會有事情讓你煩惱。
・雨 : 可能會遇到讓你不開心的狀況，甚至受到實質的損害。
・暴雨 : 很有可能會遇到讓你憤怒或難過的事情，或是受到較為嚴重的實質損害。

【12星座一週星情氣候】

♈ 白羊座 Aries (03/21~04/19)
本週開運色 : 褐、墨綠

8/31 (SUN) : 晴 Sunny
9/1 (MON) : 晴 Sunny
9/2 (TUE) : 雨 Rain
9/3 (WED) : 暴雨 Heavy Rain
9/4 (THU) : 雨 Rain
9/5 (FRI) : 晴 Sunny
9/6 (SAT) : 晴 Sunny
9/7 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny

♉ 金牛座 Taurus (04/20~05/20)
本週開運色 : 紫、淺海綠

8/31 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/1 (MON) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/2 (TUE) : 晴 Sunny
9/3 (WED) : 晴 Sunny
9/4 (THU) : 晴 Sunny
9/5 (FRI) : 雨 Rain
9/6 (SAT) : 雨 Rain
9/7 (SUN) : 晴 Sunny

♊ 雙子座 Gemini (05/21~06/21)
本週開運色 : 藍、綠

8/31 (SUN) : 陰 Cloudy
9/1 (MON) : 陰 Cloudy
9/2 (TUE) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/3 (WED) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/4 (THU) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/5 (FRI) : 晴 Sunny
9/6 (SAT) : 晴 Sunny
9/7 (SUN) : 雨 Rain

♋ 巨蟹座 Cancer (06/22~07/22)
本週開運色 : 暗紅、褐紅

8/31 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/1 (MON) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/2 (TUE) : 陰 Cloudy
9/3 (WED) : 暴雨 Heavy Rain
9/4 (THU) : 陰 Cloudy
9/5 (FRI) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/6 (SAT) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/7 (SUN) : 晴 Sunny

♌ 獅子座 Leo (07/23~08/22)
本週開運色 : 天藍、紫

8/31 (SUN) : 晴 Sunny
9/1 (MON) : 晴 Sunny
9/2 (TUE) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/3 (WED) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/4 (THU) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/5 (FRI) : 陰 Cloudy
9/6 (SAT) : 陰 Cloudy
9/7 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny

♍ 處女座 Virgo (08/23~09/22)
本週開運色 : 黃、藍

8/31 (SUN) : 雨 Rain
9/1 (MON) : 雨 Rain
9/2 (TUE) : 晴 Sunny
9/3 (WED) : 晴 Sunny
9/4 (THU) : 晴 Sunny
9/5 (FRI) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/6 (SAT) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/7 (SUN) : 陰 Cloudy

♎ 天秤座 Libra (09/23~10/23)
本週開運色 : 銀白、藍紫

8/31 (SUN) : 晴 Sunny
9/1 (MON) : 晴 Sunny
9/2 (TUE) : 雨 Rain
9/3 (WED) : 暴雨 Heavy Rain
9/4 (THU) : 雨 Rain
9/5 (FRI) : 晴 Sunny
9/6 (SAT) : 晴 Sunny
9/7 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny

♏ 天蠍座 Scorpio (10/24~11/22)
本週開運色 : 藍、綠

8/31 (SUN) : 晴 Sunny
9/1 (MON) : 晴 Sunny
9/2 (TUE) : 晴 Sunny
9/3 (WED) : 晴 Sunny
9/4 (THU) : 晴 Sunny
9/5 (FRI) : 雨 Rain
9/6 (SAT) : 雨 Rain
9/7 (SUN) : 晴 Sunny

♐ 射手座 Sagittarius (11/23~12/21)
本週開運色 : 紫、淺海綠

8/31 (SUN) : 陰 Cloudy
9/1 (MON) : 陰 Cloudy
9/2 (TUE) : 晴 Sunny
9/3 (WED) : 晴 Sunny
9/4 (THU) : 晴 Sunny
9/5 (FRI) : 晴 Sunny
9/6 (SAT) : 晴 Sunny
9/7 (SUN) : 雨 Rain

♑ 摩羯座 Capricorn (12/22~01/19)
本週開運色 : 紅紫、黃

8/31 (SUN) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/1 (MON) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/2 (TUE) : 陰 Cloudy
9/3 (WED) : 暴雨 Heavy Rain
9/4 (THU) : 陰 Cloudy
9/5 (FRI) : 晴 Sunny
9/6 (SAT) : 晴 Sunny
9/7 (SUN) : 晴 Sunny

♒ 水瓶座 Aquarius (01/20~02/18)
本週開運色 : 黃、藍

8/31 (SUN) : 晴 Sunny
9/1 (MON) : 晴 Sunny
9/2 (TUE) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/3 (WED) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/4 (THU) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/5 (FRI) : 陰 Cloudy
9/6 (SAT) : 陰 Cloudy
9/7 (SUN) : 晴 Sunny

♓ 雙魚座 Pisces (02/19~03/20)
本週開運色 : 天藍、紫

8/31 (SUN) : 雨 Rain
9/1 (MON) : 雨 Rain
9/2 (TUE) : 晴 Sunny
9/3 (WED) : 晴 Sunny
9/4 (THU) : 晴 Sunny
9/5 (FRI) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/6 (SAT) : 晴時多雲 Mostly Sunny
9/7 (SUN) : 陰 Cloudy

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

8月31日星座運勢／3星座遇貴人轉運

8月31日星座運勢／3星座遇貴人轉運

小孟老師每日星座運勢解析，8月31日如下：

普渡15注意事項！

普渡15注意事項！

8月30日星座運勢／天蠍財運大爆發約會運旺

8月30日星座運勢／天蠍財運大爆發約會運旺

12星座9月運勢出爐！

12星座9月運勢出爐！

保持距離以策安全！最有起床氣星座Top 5

保持距離以策安全！最有起床氣星座Top 5

