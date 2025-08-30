沒錢可能是「金毒」惹的禍！幫人付錢、犒賞自己可以「提升財運」

▲想提升財運，要先淨化「金毒」。（示意圖／翻攝自unsplash）



引言：很難賺錢或留住金錢，日本作家masa 認為可能是體內可能累積了「金毒」，因此容易破壞財運。他撰寫《被財神爺喜歡到怕的方法》，讓讀者檢視自己對金錢的觀點，進而思考與金錢的關係。此篇分享「淨化金毒的方法」，幫助讀者提升財運。

文／masa

譯者／陳聖怡

摘自／如何出版《被財神爺喜歡到怕的方法》

如果你發現「我好像有容易累積金毒的行為⋯⋯」現在立刻就戒掉這個習慣。除此之外，我希望你下一步做的是淨化金毒。淨化可以驅逐你身邊的窮神，大幅提升你的財運喔！

有效的金毒淨化方法如下。

1. 幫家人或朋友付錢：

金毒最愛自我中心的人，而不會靠近願意為別人付出的人。為別人花錢，也就是請客招待別人，或是送人禮物，不僅可以讓對方展露笑容，自己也會感到開心。花錢讓人開心，是最棒的花錢方式，金毒會因此逐漸消失無蹤。

2. 為獎勵自己而花錢：

你會不會因為沒錢就嚴格節省支出，忍著不買想要的東西，或是去做想做的事呢？暢快地花錢，可以逐漸淨化金毒。當你努力完成工作或家事，或是達成某些目標時，一定要買點什麼當作獎勵。好好犒賞慰勞自己吧。

3. 捐贈或捐款：

除了請客招待、送禮給別人以外，「捐贈」和「捐款」也有很大的效果。捐贈和捐款可以讓你體會到「自己對別人有用」，這股情緒會淨化金毒。不需要花大錢，在自己的能力範圍內小額捐款，就會有卓越的效果！捐贈、捐款的對象，可以選擇活動內容讓自己認同的單位團體，找出你覺得「想對這些人有貢獻」的地方。也很推薦把零錢投入便利商店或超市收銀台的捐款箱裡。

4. 用鹽泡澡：

我經常用鹽泡澡，泡完全身會變得暖烘烘，可以感受到排毒的效果。鹽本身就有淨化作用，所以用鹽泡澡可以淨化金毒。可以的話，最好選擇岩鹽等天然的鹽巴。另外，我也推薦偶爾在泡澡水裡加紅酒或日本酒。紅酒象徵豐饒，可以活化「金」的氣，有助於排出金毒。日本酒也有潔淨的用途，是淨化效果很高的酒類。加進泡澡水裡，可以淨化金毒和累積的邪氣。

在嘗試各種提升財運的方法以前，要先用這些方法淨化金毒。之後跑進你口袋的錢就會多到嚇死你喔！

★本文摘自如何出版《被財神爺喜歡到怕的方法：淨化金毒、史上最簡單的開運增財術》，作者masa，明治大學法學院法律系畢業。 20多歲時，為了照顧生病的媽媽而辭去工作、打工度日。在嘗試某本書中的實現願望法後，母親奇蹟似地康復。之後他學習心理學相關知識，並運用在諮商中，成功開發了獨特的「超感謝筆記法」並成為一名心理諮商師，諮詢預約通常提前六個月就被搶購一空。著有暢銷書《睡前3分鐘超感謝筆記》、《被財神爺喜歡到怕的方法》。