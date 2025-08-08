柯文哲遭求刑28年半　「開玩笑嗎？強姦殺人都沒那麼久」

▲柯文哲休庭期間一度情緒失控，爆粗口怒嗆檢察官。（圖／記者黃哲民攝，下同）

記者劉昌松、黃哲民、柯沛辰／台北報導

台北地方法院7日審理京華城案，民眾黨前主席柯文哲在休庭時間情緒失控，當面怒嗆檢察官「幹」，不僅摔水瓶、資料卷宗，還撂話「跟賴清德講，我絕對不會投降！我絕對不會屈服！」之後繼續開庭，柯痛批檢察官對他求刑28年6月，「強姦、殺人都沒有那麼久」，期間還3次直呼「這什麼世界？」

柯文哲7日在訴訟審理中途休息時，留在法庭內與律師團討論，突然把厚厚一疊卷宗資料摔在桌上，大罵檢察官「你們怎麼可以編故事」、「每次都說我害人」、「叫林俊言（本案起訴檢察官）出來」。

當時柯文哲質問坐在法庭對面的公訴檢察官：「我是會貪污的人嗎？」公訴檢察官林俊廷邊聽邊點頭，柯瞬間被激怒，怒罵「幹！你還給我笑，還給我點頭！你是林俊言（本案起訴檢察官）的弟弟嗎？」還拿起沒蓋上的水瓶，猛摔在桌上怒吼：「跟賴清德講，我絕對不會投降！我絕對不會屈服！」

之後開庭，柯文哲表示，自己已經換了8個室友，台北看守所應該沒有關比他久的人，檢方求刑28年6個月，「是在開玩笑嗎？強姦、殺人都沒（被求刑）那麼久！」

下午開庭時，柯文哲指出，他擔任台北市長時，市長室列管1萬9千件案件，工作日夜匪懈、很認真，怎會被說成在搞貪污，「真的會吐血！」、「怎會被人套上這個帽子（貪污），坐在這裡被審判！」

柯文哲表示，他知道法官不愛聽他講這些，但是「我被關12個月，真的已經到極限了！」至今來作證的公務員，都說京華城有權依《都市計畫法》以地主身分申請容積獎勵，而且審議結果是都委會的責任，過程都是合法的。但檢方卻說這是個案、違法，拿這個理由來起訴他圖利。

柯文哲說，公務員說過程是合法，檢察官說過程是違法圖利，他都已經被羈押12個月，檢辯雙方還在爭論，把他押起來的圖利罪有沒有法源，讓他忍不住連3次直呼「這是什麼世界啊？」並問檢方：「為什麼不調查清楚再來關我？」

審判長江俊彥回應，裁定羈押有一個基準值在，合議庭必須不斷審視、評斷現況與基準值的落差，也必須考量檢辯雙方抗告、高院的想法，不是想裁就裁，這樣做不同裁定才有正當性，畢竟台灣的司法已經很脆弱了。

柯文哲感慨，法官說得對，「台灣司法很脆弱，我是選過總統的人，我也希望司法好，但台北地檢署卻唾面自乾，讓鏡新聞這樣搞，人民怎麼會相信司法？」