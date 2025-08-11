楊柳「吃掉南海水氣」變身中颱！路徑再南修　鄭明典：環境更有利

▲楊柳目前已升級為中度颱風。（圖／翻攝NOAA）

記者閔文昱／台北報導

輕度颱風「楊柳」正朝台灣東方海面迫近，稍早已升為中度颱風，中央氣象署預估最快今晚深夜至明（12日）上午發布海上颱風警報。前氣象局局長鄭明典示警，楊柳颱風周邊環境正出現關鍵變化，南海潮濕氣流今晚起捲入颱風環流，雲系將明顯擴大，且北方滯留鋒減弱、台灣附近垂直風切可能降低，對颱風發展更為有利。

鄭明典今晚在臉書指出，過去楊柳颱風西側存在一片「乾區」，不利颱風發展，但今晚起南海潮濕空氣正逐漸捲入颱風環流，雲系將擴大並開始環繞旋轉中心。同時，北方滯留鋒減弱、台灣附近的垂直風切可能下降，對颱風發展相對有利，顯示楊柳接近台灣時不容掉以輕心。

▲▼楊柳颱風環境變化趨勢。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

根據氣象署最新觀測，楊柳目前雖受垂直風切影響，暴風圈呈北弱南強，但在高海溫支撐下仍維持深對流，稍早已升級為中度颱風，且路徑往南修正。資料顯示，嘉義縣市、台東、雲林、澎湖、金門與綠島的暴風侵襲率已突破9成，台南、高雄、屏東、蘭嶼等地超過8成，花蓮為74%，北部多數縣市則介於2至5成之間。

▲楊柳最新路徑。（圖／氣象署提供）

降雨預測顯示，13日上午起花東及恆春半島雨勢急遽增強，日累積雨量上看豪雨或大豪雨等級；嘉義以南平地及山區也有大雨至豪雨機率，局部山區可達大豪雨以上。午後隨暴風半徑接近，沿海與空曠地區陣風將明顯增強，大台北及桃園沿海可達6至9級，新竹沿海甚至出現8至10級強陣風。

氣象署提醒，13日白天至晚間恐為全台風雨最劇烈時段，東半部與南部為主要影響熱區。低窪地區應預先布設沙包防淹，沿海須加固門窗並嚴防長浪，農民與漁民應提前防颱、避免戶外高風險作業。氣象社群亦警告，楊柳登陸後雲林以南、澎湖與金門可能連續12小時遭受強風豪雨，苗栗以北則以強陣風為主。

▼未來降雨趨勢。（圖／氣象署）