楊柳颱風進逼　首波警戒「10處公路」不排除預警封閉

▲台20線南橫公路不排除視風雨預警性封閉。（資料示意圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

氣象署預計今天下半天發布楊柳颱風陸上警報，明天將是風雨最大的一天。公路局今上午開設緊急應變小組，提升警戒作業，包括台8線中橫公路花蓮路段、台9線蘇花公路和南迴公路、台20線南橫公路等10公路列為警戒路段，不排除視風雨狀況預警封閉。

台灣東南方海面的楊柳颱風逐步進逼，氣象署今上午5時30分發布楊柳颱風海上颱風警報，預估下半天氣象署將進一步發布陸上警報，公路局緊急應變小組於上午5時30分同步開設。

依最新楊柳颱風情資顯示，12日深夜起至13日上半天逐漸受外圍環流影響，東部有局部豪雨發生機率。

公路局已盤點10公路列為首波警戒和監測路段，包括台8線中橫公路花蓮路段、台9線蘇花公路、台9線南迴公路、台11線花東海岸公路、台20線南橫公路、台23線東富公路、台24線霧台公路、台27線新發公路、台27甲線旗六公路、台29線那瑪夏至五里埔路段等。

公路局表示，相關路段將視風雨狀況發布警戒及行動作為，以維護用路人行車安全，並依即時氣象情資滾動檢討機動調整。

公路局呼籲，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局智慧化省道即時資訊服務網、幸福公路APP及收聽警廣路況廣播，掌握路況預作行程規劃。