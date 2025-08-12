高雄恐「雨下到紫爆」　陳其邁：山區致災風險高將進行撤離

▲陳其邁示警，山區含水量高，致災風險高。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

中颱楊柳持續朝台灣接近，中央氣象署今天上午8時30分持續發布海上颱風警報，警戒範圍包括台灣東半部海面、巴士海峽，預估今天下半天發布陸上颱風警報。高雄市長陳其邁今天表示，高雄市府將在下午召開防災會議，針對山區恐有致災風險，也會進行相關撤離措施。

隨著楊柳颱風逐漸逼近，氣象署預估，明天東半部、嘉義以南及澎湖都有大雨或豪雨，花東及南部山區有豪雨以上降雨，其他山區也有大雨機率。從定量降水預報圖也可見，13日上午8時至20時，高雄平地山區預估「下到紫爆」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲楊柳明天襲台，氣象署發布定量降水預報。（圖／中央氣象署）

對此，陳其邁表示，楊柳颱風已經發布海上颱風警報，路徑預測會非常接近花東方向登陸，影響全台灣。高雄市府下午會召開防災會議，他跟權責單位首長會去低窪地區、沿海幾個城鎮，進行包含抽水機以及水閘門等水利設施視察。

陳其邁說，之前0728豪雨累積在山區雨量非常大，山區含水量高，致災風險機率相對會比過去來得更重。如果這次再下大雨，恐有致災風險，會進行相關撤離措施，請市民多加配合。

另外在低窪地區，同樣也會進行預防性撤離，以及盤點整體相關水利設施。