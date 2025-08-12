稱政府承認中國挨批　劉世芳改口「個別評論」：維持現狀是最大共識

▲內政部長劉世芳12日在立法院受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對民眾黨不分區立委排名第15的中配李貞秀是否能順利就任，內政部長劉世芳昨表示，希望立院同仁在就職日1年內完成放棄其他外國國籍，站在中華民國政府角色上面，「我們是承認中華人民共和國的」，被藍白質疑違憲。對此，劉世芳今（12日）表示，維持現狀是台灣最大共識，她昨天說話是集中在內政部是依法行政，希望台灣公民能按照《國籍法》限制，服公職時要對單一國家，也就是中華民國效忠，「個別評論就不講了」。

劉世芳12日列席行政院長卓榮泰赴立法院進行「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告並備質詢。針對昨講政府承認中華人民共和國而被藍白質疑違憲，劉世芳會前受訪表示，大家都很清楚，維持現狀是台灣最大共識，她昨天說話是集中在內政部是依法行政，也就是處理外國人，包括中國人，擔任台灣公職要放棄外國國籍，「我所說的部分」，如果放棄中國國籍經過海基會承認，政府當然會承認是個有效力的公文書。

劉世芳說，尤其是《國籍法》從2001年修正至今未變動過，所以內政部仍然依法行政，希望台灣公民能按照《國籍法》限制，也就是服公職時要對單一國家，也就是中華民國效忠。媒體追問，昨天是您個別意思？劉世芳回應，「個別評論就不講了」。

劉世芳昨在立法院受訪時表示，李貞秀現在是候任的民眾黨不分區立委，大概會遞補上去，按《國籍法》第20條第4項規定，「中華民國國民兼具外國國籍者，擬任本條所定應受國籍限制之公職時，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。但其他法律另有規定者，從其規定。」因此內政部會根據該法提醒立法院諸位同仁，希望在就職日1年內完成放棄其他外國國籍。

媒體追問，中配怎麼放棄？劉世芳說，需要申請，中國也有放棄國籍申請程序，從中國政府的規定。媒體再問，中華人民共和國在我國憲法上是國家？劉世芳指出，按現在憲法增修條文或歷屆總統講話部分，都說非常清楚，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，所以站在中華民國政府角色上面，「我們是承認中華人民共和國的」 ，如果是這樣，中華人民共和國的法定效力文件，不管海基、海協或兩岸間往來，就是官方證明文件。

民眾黨發言人張彤回應，擔任中華民國公職本就不能擁有雙重國籍，但劉世芳受訪稱「我們承認中華人民共和國」，不禁想問劉到底是口誤還是法盲？因為根據中華民國憲法、《兩岸人民關係條例》都清楚寫「大陸地區不是外國」，也就是憲法並不承認中華人民共和國是個國家，現在單憑一句話就可以超越憲法，請問劉下一步準備要去面試大法官？