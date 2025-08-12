反對黃國昌選新北市長　前藍委酸：別一開始就要一線直轄市

▲民眾黨主席黃國昌昨表態參選新北市長。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席、立委黃國昌昨日表態將投入新北市長選舉，此舉對藍白合的影響受到關注。對此，前立委陳學聖率先跳出來直言，能理解白營要壯大是天經地義的事，不過可以先從民代、省轄市開始，「不要一開始就要一線直轄市」。

黃國昌昨日表態將投入新北市長選舉，引發各界關注，昨天藍營的回應多屬於觀望；國民黨新北市黨部主委黃志雄就表示尊重、樂見各黨派推派適合人選爭取提名，但也說暫不方便對藍白合做任何討論，「不管國民黨、民眾黨，還是傾向合作代替競爭，過度競爭未來不見得是好事」。但前藍委陳學聖開出第一槍，他昨天在政論節目《前進新台灣》，直言「不要一開始就要一線直轄市」。

不過，前藍委陳學聖開出第一槍，他昨天在政論節目《前進新台灣》直言，民眾黨要壯大是天經地義的事，但可以先從民代、省轄市壯大起來，「不要一開始就要一線直轄市」。

陳學聖續指，議員部分都可以談，但不要複製了2024年選舉時，「說我是坐二望一，把國民黨踢到老三，到最後結果出來，證明你就是老三」。陳學聖也強調，此次藍白合必須務實，協商過程中民調只是其中一項考量，還有很多種方式可以比出誰才是最強的人，「這也是下一屆黨主席頭痛的事」，但藍白合是必然趨勢。至於黃國昌昨也喊話國民黨，強調不排斥「在野共推一個最強候選人」。

陳學聖說，現任黨主席不能為下一個選舉做決定，所以這要看10月新的黨主席是誰；他重申藍白合是必然的趨勢，重點在該怎麼合。