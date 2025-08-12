　
政治

反對黃國昌選新北市長　前藍委酸：別一開始就要一線直轄市

▲民眾黨主席黃國昌出席全民國防論壇。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席黃國昌昨表態參選新北市長。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席、立委黃國昌昨日表態將投入新北市長選舉，此舉對藍白合的影響受到關注。對此，前立委陳學聖率先跳出來直言，能理解白營要壯大是天經地義的事，不過可以先從民代、省轄市開始，「不要一開始就要一線直轄市」。

黃國昌昨日表態將投入新北市長選舉，引發各界關注，昨天藍營的回應多屬於觀望；國民黨新北市黨部主委黃志雄就表示尊重、樂見各黨派推派適合人選爭取提名，但也說暫不方便對藍白合做任何討論，「不管國民黨、民眾黨，還是傾向合作代替競爭，過度競爭未來不見得是好事」。但前藍委陳學聖開出第一槍，他昨天在政論節目《前進新台灣》，直言「不要一開始就要一線直轄市」。

不過，前藍委陳學聖開出第一槍，他昨天在政論節目《前進新台灣》直言，民眾黨要壯大是天經地義的事，但可以先從民代、省轄市壯大起來，「不要一開始就要一線直轄市」。

陳學聖續指，議員部分都可以談，但不要複製了2024年選舉時，「說我是坐二望一，把國民黨踢到老三，到最後結果出來，證明你就是老三」。陳學聖也強調，此次藍白合必須務實，協商過程中民調只是其中一項考量，還有很多種方式可以比出誰才是最強的人，「這也是下一屆黨主席頭痛的事」，但藍白合是必然趨勢。至於黃國昌昨也喊話國民黨，強調不排斥「在野共推一個最強候選人」。

陳學聖說，現任黨主席不能為下一個選舉做決定，所以這要看10月新的黨主席是誰；他重申藍白合是必然的趨勢，重點在該怎麼合。

08/11 全台詐欺最新數據

522 2 6584 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

模仿黎明走紅！楊尚斌凌晨「家人陪伴下離世」　享年43歲
LIVE／剛表態參選新北市長　黃國昌率議會民眾黨團拜會蔣萬安
新竹狗園10多隻狗「餓成白骨」慘死　照顧費還收1隻5萬
楊柳侵襲率2地飆99%　雙北等4縣市「不到10%」
楊柳往南偏　侵襲率飆97%！「粉專曝1好消息」：祈禱台南平安
疊加關稅爭議　卓榮泰自我檢討：沒有一而再再而三說明讓大家誤會
高雄恐「雨下到紫爆」　陳其邁：山區致災風險高將進行撤離
楊柳路徑南修往「第4類」僅占9.92%　上次為前年中颱小犬

黃國昌陳學聖民眾黨

