川普派800國民兵進駐華盛頓特區：今天是華府的解放日

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國總統川普於週一宣布，將華盛頓特區警察局置於聯邦控制，並指示國防部長部署國民兵進駐首都，強調要讓華府成為更安全的城市。川普在社群媒體上發文表示，「今天首都將獲得解放」，並承諾終結無辜市民遭受暴力的局面。

據《美聯社》報導，川普透露，他已在白宮橢圓辦公室簽署行政命令，依據《自治法》動用總統權力，正式接管華府警察部門。同時，他也向華盛頓市長鮑澤（Muriel Bowser）及國會相關領袖發出法定通知信函。此外，川普簽署了一份總統備忘錄，要求國防部長海格賽斯（Pete Hegseth）調派國民兵協助維護首都治安。

在隨後舉行的記者會上，川普直言華盛頓的治安與市容狀況「令人尷尬」，批評市區道路坑洞、塗鴉猖獗，讓這座城市失去原有的美麗。他表示，首都正面臨嚴重危機，必須徹底整頓，並強調「我們要讓首都從犯罪、流血、混亂和骯髒中被拯救出來。」

儘管華府市長鮑澤指出，當地自2023年暴力事件高峰後，犯罪率已有所下降，但川普仍以近期多起重大案件為例，包括一名21歲國會實習生遭槍殺，以及一名DOGE幕僚在未遂劫車事件中受傷。他強調，「今天是華府的解放日，我們要奪回我們的首都。」

川普最後強調，這次行動將從華盛頓展開，未來也會擴大打擊全美犯罪，「我們會很快把這裡清理乾淨」。