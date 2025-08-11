快訊／川普宣布華盛頓特區進入「緊急狀態」　下令部署國民警衛隊

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美國總統川普近日持續升級他對華盛頓特區治安的言論攻勢，除了揚言驅逐街友，還稱首都已「完全失控」，11日稍早他舉行記者會，公開其廣泛打擊計畫的詳細內容，並宣布華盛頓特區進入「公共安全緊急狀態」，聯邦將直接管轄該區警察局，並部署約800名國民警衛隊。

川普11日表示，將把華盛頓特區警察局置於聯邦控制之下，並下令國民警衛隊進駐首都，以打擊他所說的一波「無法無天」的現象。川普已正式宣布華盛頓特區進入「公共安全緊急狀態」，並表示如有需要，將動用軍隊，因為華盛頓特區的高犯罪率已影響聯邦政府的運作。

川普在白宮新聞會上對記者表示，「我正在部署國民警衛隊，以幫助重建華盛頓特區的法律、秩序和公共安全。我們的首都已經被暴力團夥和嗜血的罪犯所佔領。」此舉是川普最新一次動用行政權力干預傳統上屬於地方管轄的事務，瞄準民主黨色彩的城市。但他否認自己是在「製造危機」以擴大總統權力。

▲川普宣布華盛頓特區進入公安緊急狀態，部署國民警衛隊。（圖／路透）

川普10日在社群平台Truth Social發文表示，「無家可歸者必須立即離開。我們會給你們住處，但要遠離首都。至於罪犯，無需搬走，我們會把你關進你們應該待的監牢。」為此，他將在11日的記者會上預告改造首都華盛頓特區的計劃，結束「犯罪、謀殺和死亡」，讓這座城市比以前「更安全更美麗」。

民主黨籍的華盛頓市長穆麗兒．鮑澤（Muriel Bowser）駁斥，華盛頓市並未出現犯罪激增現象，而且暴力犯罪已降至30年來低點。對此，川普回應，鮑澤是一位「努力過的人」，但他認為，鮑澤已經被給予太多機會，犯罪依然惡化。

儘管警政數據顯示，2025 年前七個月暴力犯罪下降了26％，整體犯罪下降了7％。不過，根據槍枝安全倡議組織 Everytown for Gun Safety 統計，2023年首都在人口超過50萬的美國城市中，槍殺率排名高居第三。

▲川普要求華府街友立即離開。（圖／翻攝自Truth Social/realDonaldTrump）

過去一週，川普的攻勢更加猛烈，他下令迅速驅逐無家可歸者，並誓言嚴懲罪犯，同時提出削弱特區地方自治的可能性，暗示可能全面接管該市。為此，川普已準備部署數百名國民警衛隊至華盛頓特區，這類做法與先前應對洛杉磯移民示威如出一轍。

華盛頓特區1790年被建立，根據《華盛頓特區自治法》，最高權威機構為美國國會，通過華盛頓特區政府實施市政治理，並允許市民選出市長與議會，但國會有最終的監督與否決權，可以推翻市議會通過的法案或否決預算。川普日前就曾表示，他的律師團隊正在研究推翻該法案的可能性，若要實施聯邦全面接管，恐需國會廢除該法案並由他簽署同意。

川普引用近期一名聯邦人員遭襲事件與熱傳的青少年犯罪影片，主張首都已陷入危機。外界解讀，川普再次將犯罪作為政治優先議題，為加強聯邦介入提供正當性，此舉將挑戰華盛頓自治並重新塑造地方與聯邦權力的平衡。

上週，川普下令增加聯邦執法人力，也是對首都執法的一次重大升級。包括 FBI、移民局（ICE）、毒品管制局（DEA）、酒管局（ATF）等十四個機構的執法人員已散布於全市。白宮官員透露，已有多起逮捕行動，本週六已有超過 450 名聯邦執法人員在高流量地區與治安熱點出現，強調「高度可見」。

與此同時，白宮外爆發抗議活動，數十人反對川普以打擊華盛頓特區犯罪為名，來驅趕無家可歸者。他們高喊「別插手華盛頓特區」和「保護地方自治」等口號，並舉著「解放華盛頓特區」的標語，主張這些事務應由市政當局來處理，而非聯邦政府。