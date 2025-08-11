快訊／新北男嬰疑被虐ICU搶救中　保母住家遭搜索…父母接受警訊中

▲疑被虐的男嬰保母到新莊分局接受訊問 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區11日發生一起疑似虐嬰事件！一名8個月大的男嬰不明原因頭部受到重創、陷入昏迷，被保母送往醫院救治。院方收治後發現，男嬰有顱內出血，狀況相當危急，目前仍在加護病房搶救中，因保母疑似涉嫌兒虐，醫院同步通報轄區警方、市府相關單位，目前保母、男嬰的父母也到分局，而警方也同步搜索保母住家，將要釐清整起事件詳細案發原因及經過。

▼鑑識小組到保母家搜索後離開。（圖／記者陳以昇攝）

社會局表示，居家托育服務中心上午接獲保母通報收托幼兒送醫，事發原因尚待釐清，因幼童有嚴重傷勢，已由家防中心偕同婦幼隊報請地檢署啟動司法早期介入，由檢調指揮偵辦，保全證據，社會局將全力配合調查。

新莊分局指出，有關男嬰不明原因成傷案，本分局並未接獲關係人報案，經了解係輔大醫院轉報社會局家防中心疑似有兒童不明成傷案件，社會局家防中心轉報警察局婦幼隊後，再行轉知分局。分局獲悉後立即啟動調查，並報請新北地檢署婦幼組指揮偵辦，目前保母及男嬰的父母已經到分局接受調查，而警方也同步搜索保母住家。

▼男嬰父母到新莊分局訊問 。（圖／記者陳以昇攝）