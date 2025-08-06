新莊男雙載滑手機被盤查　後座乘客急丟毒煙彈！再搜出一堆毒品

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊警方5日晚間在執行勤務時，發現41歲葉姓機車騎士停等紅燈時滑手機，上前盤查後，後座乘客35歲陳男竟趁機丟棄毒品煙彈。警方眼尖識破，隨即逮捕2名男子，並在車廂內搜出大批毒品，包括K他命、毒品咖啡包及哈密瓜錠等。這對做工的同事原本只是準備去吃晚餐，卻因一時違規行為，意外讓身上的毒品曝光，雙雙被移送法辦。

▲▼警方攔查葉男、陳男，起獲大批毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

5日晚間11時許，新莊分局中港派出所副所長林義璟等3名員警正在執行交通疏導勤務，行經新莊區中港路與公園路口便利商店時，發現葉姓男子騎機車停等紅燈時，竟伸手滑手機，且神色可疑，員警隨即上前攔查。過程中，後座的陳姓男子立即心虛地將一個煙彈往地下丟棄。員警眼尖發現，立刻將菸彈撿起，經初步檢驗，確認為依托咪酯陽性反應。

警方隨後對機車進行附帶搜索。沒想到，機車置物箱內竟有意外「驚喜」。當場查獲了2包K他命（總重5.1克）、10包毒品咖啡包（總重34.5克）及1包哈密瓜錠（總重5.1克）。據了解，葉姓與陳姓男子是同事關係，當時正準備去吃晚餐。不料，葉男因滑手機的違規行為，意外讓警方查獲其後座友人身上的毒品。全案依毒品罪移送新北地檢署偵辦，並溯源追查毒品來源。此外，也將進一步檢驗葉男尿液，確認是否涉及毒駕。若呈陽性，將再依公共危險罪移送新北地檢署偵辦。