徵旅伴「會不會一夜情」全場吵翻！過來人曝真實經歷：啪完變砲友

▲原PO好奇，是否會和旅伴不小心發生一夜情。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名網友表示，臉書社團旅伴徵文中，顏值高的對象超熱門，好奇過夜是否可能發生一夜情？文章引發熱議，一派直呼多想了，「約五次不同旅伴都不會啪」、「以為都會自己住一間耶」；不過也有過來人自爆，「去日本的時候有，但我蠻後悔的」、「大部分變砲友或再約旅遊」。

一名網友在Dcard表示，看到許多人在社團徵旅伴，尤其顏值高的貼文往往留言、私訊爆量。對此，他好奇發問，這些人找旅伴，想必多少會篩選順眼的對象，是否一起過夜時不小心擦槍走火發生關係呢？

底下網友熱議，「原來會嗎？只是想要找旅伴一起玩而已，看來以後找旅伴還是找同性好了，以免讓人誤會」、「以為都會自己住一間耶，原來不會嗎」、「這風險很大欸，會啪的人不只跟你一個人啪，病毒庫感覺驚人」、「約五次不同旅伴都不會啪，而且最好是分床睡比較自在」、「帶著這樣貪小便宜的心態...總有一天會遇到紅姐」、「女生千萬不要找男性旅伴，沒有什麼交朋友，都是想佔便宜」、「這沒絕對吧，跟一個女生一起旅行兩個月，也有單獨住同一間房間好幾次，都沒事啊，自己心態擺正好嗎」。

不少過來人則自爆，「看對眼還真有可能，徵過一次後來變男友也結婚了」、「去日本的時候有，但我蠻後悔的」、「我同學都是刻意徵旅伴，夠正就約，如果雙方都有需求，啪啪也是很正常，安全性行為就好」、「不一定，我的情況是這樣，短期旅遊通常就是認真玩一兩天就散了；長期旅遊玩一周或一個月的才會溫存一下，通常有啪過後，旅遊氣氛都會變很好，大部分也都會變砲友或再約旅遊」。