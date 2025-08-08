出國旅遊「1習慣改變了」是初老症狀嗎？一票搖頭˙：很正常

▲出國玩會不會把行程塞滿？（示意圖／記者施怡妏攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

出國旅遊會不會把行程給塞滿？近日有網友發文表示，以前出國玩，他都會把行程塞滿，還樂於到近郊或鄉下，但隨著年齡增長，他便只想在市區晃晃，然後吃吃喝喝，這算是初老症狀嗎？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「去日本不跑景點只想在市區吃吃喝喝正常？」為標題發文，提到他以前出國玩，都喜歡把行程排滿，也會去近郊、鄉下，但不知為何，好像年紀越大就越懶，只想待在大城市裡。

原PO透露，他現在去日本玩，如果累了就會待在飯店，不累就去市區景點晃晃，然後看到路邊有什麼，就直接買來吃，吃完正餐，則可能再去咖啡廳吃甜食，這樣算是初老症狀嗎？

貼文曝光後，不少網友表示，「爽就好，沒必要求認同」、「這樣很爽欸，出國旅遊是去渡假，不是去行軍的」、「想怎麼玩就怎麼玩啊」、「想幹嘛就幹嘛才是休息」、「很可以，但我沒辦法」、「自己高興就好，我傍晚五點後不移動也沒行程，只有晚餐」、「每個人愛好不同，自己爽就好」。

還有網友直呼正常，「很正常吧，去Villa不也這樣」、「正常，我都這樣」、「正常啊，想怎麼玩就怎麼玩」、「正常呀，吃喝購物睡飽那麼累幹嘛」、「正常，最快樂不就這些」。