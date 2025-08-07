過年9天連假「她一查日本機票太貴」　過來人曝作法：來回1萬3

▲原PO求問，過年CP值高的旅遊國家。（示意圖／記者彭懷玉攝）



網搜小組／劉維榛報導

過年為了閃躲親戚，一名女網友決定安排出國9天，但查了機票才發現，日本票價飆到2萬多元實在下不了手，且擔心人潮爆炸也讓她卻步，澳洲原本在名單中，但考量花費後仍舊猶豫，因此求問過來人建議。文章曝光後，網友直言貴很正常，可以先把住宿訂好，「再慢慢看機票，我高雄大阪買13000元！」

一名女網友在Dcard表示，明年過年有9天連假，為了不想看到親戚，於是萌生出國旅遊的想法，然而好奇查詢飛日本機票要2萬多元，她根本下不了手，而且擔心遊日人潮眾多，想到要人擠人瞬間就冷靜下來。

接著原PO把目標轉向澳洲，但礙於預算考量，「對我來說還是有點太貴」，讓她遲遲無法決定要不要出手。對此，原PO詢問過來人看法，「有推薦9天比較適合去的國家嗎？跟團或一個人自由行的都可以！」

底下網友熱議，「過年出國很貴感覺蠻正常的」、「今年過年我去香港，人潮很可怕也很貴」、「太慢看了啦，推一個228連假，選擇更多」、「我兩三個月前看就很貴了，現在看更慢了」、「日本過年2萬蠻划算，我買明年過年3萬多元/人」、「2萬去日本沒什麼，只是貴幾千台幣而已，至少飛行時間短；澳洲東西比台灣日本貴很多，我不知道有什麼好玩」。

也有人分享，「我去年過年也去日本，建議你可以先訂住宿（可取消的），再慢慢看機票，我高雄大阪買13000元」、「往年過年都是去韓國（6次），雖然有部分餐廳會休息，不過也不少是選擇過年期間營業，過年後再休息的，所以影響不算太大」。

行政院核定115年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數120日。其中，3日以上之連續假期計有9個，分別為2月14日到22日的農曆春節假期，共計9日；228和平紀念日，2月27、28日及3月1日放假，共3天；兒童節及清明節，4月3日到6日放假，共4天。

▼2026年行事曆。（圖／人事行政總處提供）

