屏東婦機車遭擦撞倒地　肇事者跑了...警600公尺外找到人車

▲內埔警分局員警迅速為劉姓婦人找到肇事者並處理。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

內埔分局龍泉派出所日前接獲劉姓婦人停放在814商店停車場的機車遭擦撞倒地，肇事車輛卻離去，向內埔警分局報案，警方趕到現場，調閱監視器鎖定嫌疑車，並在600公尺外尋獲車主。經警方協助溝通，肇事者願負責賠償損失，劉婦感謝警方迅速查明真相，化解糾紛，暖心為民服務。

內埔分局龍泉派出所警員徐彬峰、徐郁婷，日前擔服巡邏勤務中，接獲一位年約66歲的劉姓婦人報案求助，自稱其停放在內埔鄉814商店停車場的機車遭擦撞倒地，但肇事車輛已不在現場。

警方獲報後立即現場，調閱周邊監視器畫面追查。經詳細比對影像，鎖定疑似肇事車輛，並於距離商店約600公尺處發現該車輛及車主。

員警向肇事車主說明劉姓婦人機車遭撞倒情形，另協助雙方溝通協調，肇事車主也願意負起責任，並承諾賠償劉婦機車損失。劉婦對警方迅速查明肇事車輛、協助順利和解，深表感激，頻頻向警方道謝。

分局長江世宏表示，警方持續秉持「為民服務」的精神，針對民眾報案即時處理、積極作為，期能維護社會秩序與民眾財產安全，未來也將持續強化巡邏密度與見警率，讓民眾能安心生活。