林逸欣「爸媽根本預言家」　婚禮影片1幕又暖翻萬人：心態超讚

網搜小組／劉維榛報導

才女林逸欣在婚禮上，深情播放著她親剪的12分鐘成長影片，記錄著爸媽一路細心栽培，把滿滿的愛在身心靈上「富養她長大」，讓許多人動容不已。當年，林逸欣北上台師大就讀時，爸媽無法時時陪伴在側，特地寫下「12條叮嚀」也出現在影片中，萬人看完再度暖翻，「根本都是預言家！太扯了」。

一名網友在Threads表示，之前曾看過林逸欣在IG發文，2003年北上求學時，爸媽寫了一張12條叮嚀送給她，看完內容後原PO認為非常實用，「有女兒的我馬上存起來，我覺得這12條叮嚀，不管是女兒、兒子，甚至是任何人，都很受用，謝謝林逸欣的父母。」

事實上，林逸欣婚禮播放的成長影片，也有提到這張12條重點留言，她笑稱「來喔，建議截圖，真的是精闢又實用，尤其是第11點，常常與家人保持聯絡，勿中詐騙陷阱，這根本是神預言吧！」當時完全沒有臉書、LINE，林逸欣每天都是靠著MSN視訊向爸媽報平安。

▲林逸欣和老公Tony婚禮。（圖／欣宇宙音樂提供）

▲林逸欣和老公Tony婚禮。（圖／欣宇宙音樂提供）

▲林逸欣和老公Tony婚禮。（圖／欣宇宙音樂提供）

▲林逸欣向爸爸獻吻，表達感謝。（圖／欣宇宙音樂提供）

萬名網友再度被暖翻，「字字是擔心，卻沒有任何的控制」、「針孔、整理相片、詐騙，根本都是預言家！太扯了」、「以20年前來說，第11點是先知吧」、「還有在網路上不要放太多個人資訊，小心網路交友」、「都沒有要小孩好好念書的叮嚀，超讚的，健康安全最重要，林爸爸林媽媽心態超讚」、「這是2003年的12條叮嚀，放在2025年依然適用」、「他們家情感連結也很強」、「家庭向心力很重要，有些孩子個性較反骨，父母縱使花盡心思，也未必都能收效」、「當時看到這封信也是覺得他的爸媽很有智慧」、「全文標楷體+Times New Roman標準學術界規則，看了好舒服」。

林爸爸林媽媽12條叮囑完整曝光：

1.對每一個新面孔，都要先假設他不是好人，提高警戒心。
2.對於藉故搭訕的人，要有技巧的避開，減少不必要困擾。
3.對於不喜歡的人，不要讓他有任何機會或誤會來喜歡你。
4.儘量不要單獨一個人走動，結伴同行是安全的第一守則。
5.手提包包要放前方，儘量不要倒背，以免壞人順手搶走。
6.除了小心人身安全，在更衣室與洗手間都必須小心針孔。
7.隨時要記得身邊的重要物品，尤其是在看電影或坐車時。
8.養成運轉分類以整理保存重要的資料或照片，免得遺失。
9.每餐都要按時吃，要注意衛生及營養，每天都要吃水果。
10.出門在外，身體的健康和安全最重要，要好好照顧自己。
11.常常與家人保持聯絡，有狀況多作確認，勿中詐騙陷阱。
12.緊張煩憂時，心中默念三遍：南無觀世音菩薩，保平安。

▼林爸爸林媽媽12條叮嚀。（圖／翻攝自IG／sharalinmusic）

▲▼ 林逸欣爸媽12條叮嚀。（圖／翻攝自IG／sharalinmusic）
 

更多新聞
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

林逸欣「富養長大」影片感動萬人

林逸欣「富養長大」影片感動萬人

林逸欣在本月初終於甜蜜舉辦婚禮，其中一段她親手剪輯的12分鐘成長影片，近日在社群後引起討論。在那個手機甚至隨身相機都不普及的時代，林逸欣的童年卻一點一滴都被爸媽記錄下來，令不少網友看了感動的說：「幸福家庭的典範。」、「這是能讓人治癒一生的童年啊！」

林逸欣婚禮老公暖心「上台幫換裝」

林逸欣婚禮老公暖心「上台幫換裝」

「管罄幫收禮」倪安東在旁遞喜餅

「管罄幫收禮」倪安東在旁遞喜餅

林逸欣「認識兩週」帶老公見長輩

林逸欣「認識兩週」帶老公見長輩

林逸欣老公首露面：私下叫她老闆

林逸欣老公首露面：私下叫她老闆

