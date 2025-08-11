別只會用來烤肉！內行曝鋁箔紙隱藏用法　一招自製超實用保冷劑

▲鋁箔紙除了拿來包覆食材燒烤，還有多種生活妙用。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導



鋁箔紙是幾乎每個家庭必備的廚房好幫手，不僅能協助料理，更有許多意想不到的生活妙用。根據日媒報導，鋁箔製造大廠「東洋鋁業」分享了3個超實用小撇步，從便當保冷、食材保鮮到冰箱清潔，都能輕鬆解決家務困擾。

炎炎夏日，外出攜帶便當最怕食物變質。東洋鋁業建議，可將抹布或廚房紙巾打濕並擰乾，先放進冷凍庫結凍，再用鋁箔紙包起來，就能變成方便的「自製保冷劑」。由於鋁箔紙具防潮特性，能長時間鎖住水分，即使退冰後也可直接當濕紙巾使用；加上其高遮蔽性，能有效隔絕異味，處理廚餘或攜帶小垃圾時，用鋁箔紙包裹可防止氣味外漏。

若需冷凍保存生魚片，也建議先用鋁箔紙緊密包覆，避免吸附冷凍庫內其他食材的氣味；其高導熱性更能加快冷凍速度，幫助鎖住鮮度。至於常因食材水分、湯汁、油脂或氣味成分滲出而結凍、弄髒的冷凍庫，只要在底部或層架鋪上一層鋁箔紙，就能防止髒污附著，髒了直接更換，還能提升保冷效果。

鋁箔紙的用途遠比想像中多，只要巧妙運用，就能大幅減少家事負擔。不過，食藥署提醒，鋁箔紙雖方便，但酸性物質會侵蝕鋁箔，建議食材烹熟、移除鋁箔紙後，再添加醋、檸檬、番茄醬等酸性調味；此外，若鋁箔紙表面出現刮痕，也應更換新品，以確保安全與衛生。