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檸檬皮別丟！學會簡單2招妙用　燒烤、海鮮香氣更夠味

▲▼營養師教你發揮「檸檬營養最大值」 。（圖／Unsplash）

▲檸檬從果肉到果皮都能善加利用。（圖／Unsplash）

記者洪菱鞠／綜合報導

炎炎夏日，不少人會來杯檸檬水或檸檬氣泡飲消暑解渴，不只果肉能榨汁，果皮其實也暗藏妙用！農糧署粉專「鮮享農YA」就分享如何利用檸檬皮入菜的兩招小技巧，為料理提味，多一道香氣，以及想要擠出更多檸檬汁，可以掌握「多汁三部曲」，果皮果肉都不浪費。

國產檸檬主要產地集中在屏東、高雄，尤以屏東為大宗，產量約占全台7成以上，來自大武山的好水，加上日照充足、溫度穩定等特色，擁有得天獨厚的自然條件，為檸檬生長提供了絕佳環境，而主要栽培品種為Eureka（優利卡），採收期涵蓋全年，並以7～9月為盛產期，此時的果實品質最佳、汁多味美，是品嚐的最佳時機。

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夏天容易食慾不振，料理中不妨來點檸檬，吃起來清爽又對味。「鮮享農YA」分享兩招簡單的檸檬皮妙用，一個是「檸檬胡椒鹽」，先將檸檬皮刨絲，混入黑胡椒一同烘烤，再加入鹽巴拌勻，撒在燒烤或肉類料理上，可讓香氣層次更升級；另一個是「檸檬味麵衣」，把檸檬皮屑混入麵糊後油炸，特別適合搭配海鮮或雞肉，酸甜之中帶點酥脆爽口。

「鮮享農YA」補充，檸檬清洗有小訣竅，先用清水邊沖邊刷洗，再放入溫水中浸泡10至15分鐘。另提醒選購時，優先挑選具有「有機」、「友善」、「產銷履歷」等認證標章的農產品，或從信譽良好的通路採購，為飲食安全多一層把關。

此外，想在家自製清涼檸檬飲品，除了依喜好調整濃度比例，「鮮享農YA」也提供黃金比例建議，檸檬水可用1顆檸檬搭配1300cc冷水的比例稀釋調整；或是用2顆檸檬搭配1000cc氣泡水，再加入生薑泥增添風味，就是好喝的薑汁檸檬氣泡飲。

至於檸檬該怎麼擠出更多汁，切法也有訣竅，可參考「多汁三部曲」：
步驟一、切4刀：從三分之一處切下檸檬的四個側邊
步驟二、對折擠：將切下的邊塊對折後擠壓出果汁
步驟三、扭轉心：把中心部分像擰毛巾般扭轉，榨出殘餘果汁

果肉解渴、果皮增香，這個夏天不妨從一顆檸檬開始，把握在地盛產的美味與創意，為日常飲食添一抹清新風味！

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