　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

除了麥香「10元能買到啥？」　一票神人曝清單：可以吃5支

10元,硬幣,零錢（示意圖／記者黃翊婷攝）

▲10元可以吃一顆茶葉蛋，或是5支小黑輪。（示意圖／記者黃翊婷攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名網友提問，除了麥香系列飲品，現在還有什麼能以10元買到的東西？底下網友熱烈回應，列出多項選擇，包括科學麵、養樂多、棒棒糖、茶葉蛋等，有人還分享台南2元的迷你黑輪，或是檳榔攤的10元結冰水，甚至有人笑稱可以去夾娃娃機試試運氣。

一名網友在Threads好奇發問，活在萬物皆漲的年代，現在除了麥香系列飲品，還有什麼東西10元就能買到呢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下網友紛紛回應，「科學麵、養樂多、棒棒糖、某些店的茶葉蛋、散裝糖果、塑膠袋」、「之前可以買10個足球巧克力，現在不知道」、「台南有2元迷你黑輪，你可以吃5支」、「檳榔攤10元結冰水」、「路邊雜貨店一根2塊的棒棒糖，我剛吃完」、「無名超商，鋁箔包飲料一律10塊」、「去自由聯盟有很多9元的可以買」、「鐵板燒的白飯」、「10元買豆干」、「生活泡沫紅茶（綠茶）」、「IKEA冰淇淋」、「前幾天經過南屯市場有5元的芭樂」、「小罐的多多、可樂橡皮糖、足球巧克力」。

還有網友搞笑回應，可以去夾娃娃機店賭一把，「夾娃娃機！什麼都可以，用夾的但要夾得到」、「可以去投一次娃娃機買個希望」、「娃娃機玩一次」，讓大家都笑了出來。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 3 3089 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
風災滿月1／「只求一個遮風避雨地方」　丹娜絲掀起「國有地」難
鹿希派校花女友遭疑懷孕...出面曝真相
爸無視滑水道警告　抱6歲兒被高速踢爆肝臟
又見神鬼女會計！A走機車經銷款5千萬買房　丈夫兒子幫洗錢　
黃珊珊為柯文哲作證！痛批檢方「扭曲證詞」
到機場才發現「航空公司停業了」 ！她傻眼：解鎖人生

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

除了麥香「10元能買到啥？」　一票神人曝清單：可以吃5支

爸爸嗨翻！Wing Star女孩撩場義大父親節　玩樂購物超殺

朋友圈最會裝窮的就是他們！這些星座天生具備存錢基因超會藏錢

「水瓶滿月」來襲適合斷捨離　4星座朋友圈大洗牌

快訊／17:58嘉義大埔規模3.1地震　3縣市有感「最大震度3級」

停了全部的藥「腎功能仍惡化」　關鍵原因超意外：許多人以為沒事

新北社區舊屋換新裝！市府立面修繕補助展現整維成果

台鐵基隆站員「遭遊民攻擊、跟蹤回家」　員工崩潰：報警沒用

沈玉琳罹血癌！醫曝這一種病程超兇猛　高凌風沒撐過

到機場才發現「航空公司停業了」 ！她愣在原地：解鎖人生

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【火海中的絕望】他困9樓陽台無助呼救... 下一秒被火活活吞噬QQ

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

【退房遇死神】80歲計程車司機暴衝！遊客遭撞半身粉碎QQ #香港

【逃了個寂寞】他逃盤查5分鐘慘吞18萬罰金！ 員警：你沒通，在跑什麼？

除了麥香「10元能買到啥？」　一票神人曝清單：可以吃5支

爸爸嗨翻！Wing Star女孩撩場義大父親節　玩樂購物超殺

朋友圈最會裝窮的就是他們！這些星座天生具備存錢基因超會藏錢

「水瓶滿月」來襲適合斷捨離　4星座朋友圈大洗牌

快訊／17:58嘉義大埔規模3.1地震　3縣市有感「最大震度3級」

停了全部的藥「腎功能仍惡化」　關鍵原因超意外：許多人以為沒事

新北社區舊屋換新裝！市府立面修繕補助展現整維成果

台鐵基隆站員「遭遊民攻擊、跟蹤回家」　員工崩潰：報警沒用

沈玉琳罹血癌！醫曝這一種病程超兇猛　高凌風沒撐過

到機場才發現「航空公司停業了」 ！她愣在原地：解鎖人生

女星「無表情演技」遭批害了楊洋！《凡人修仙傳》2女角恐成敗筆

3局都錯失局點！林昀儒WTT冠軍賽不敵球王林詩棟　吞對戰9連敗

除了麥香「10元能買到啥？」　一票神人曝清單：可以吃5支

大陸第三款六代機疑曝光　傳由「國防七子」西工大設計

中央、地方執政遭遇困境　綠營政權存續受考驗

腳水腫瞬間矮肥短？營養師曝「美腿套餐」讓你擁有纖細小腿

鹿希派校花女友遭疑懷孕...出面曝真相　吳宗憲大讚準媳婦：很難得

男女霸住房子「露台掛狗皮」髒到爆　房東：正常人都受不了

放火直播狠批家寧被酸「賺厭女流量」　他親上火線反擊：道德綁架

快訊／宜蘭驚險車禍！休旅車計程車對撞起火　5人受傷送醫

【退房遇死神】80歲計程車司機暴衝！遊客遭撞半身粉碎QQ #香港

生活熱門新聞

長榮航空航班艙壓異常　掛「緊急代碼7700」返回桃機

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

沈玉琳罹血癌！醫示警「4習慣害癌變」

快訊／又有熱帶低壓生成！粉專曝2可能路徑：若接近台灣強度不弱

快訊／15:45台灣東部海域規模6.2地震　最大震度3級

LINE害手機卡卡！她用「這招」瞬間瘦身92G

住家塞爆！失智母「8個月噴40萬」長照險卻賠不了

五金店買東西「發票爽中千萬」　獎落兩縣市！

閩南狼再打八炯　青鳥氣憤出征：你毀掉罷免了

「台積電內鬼」老婆要幫還債嗎？律師解答

獨／台中新光三越9月底復業　櫃姐哽咽：終於等到了

今「立秋+天赦」百年難遇雙吉日　最強轉運時刻來了

快訊／15:45地震　台北有感搖晃

更多熱門

相關新聞

「全台最幸運」花20元就中1000萬！

「全台最幸運」花20元就中1000萬！

本期統一發票開獎結果出爐，財政部賦稅署指出，特別獎號碼「47406327」共開出17張、特獎號碼「05579058」則開出20張，總計37位幸運兒抱回百萬與千萬大獎，其中有一位民眾花20元買飲品就受財神眷顧，是本次消費金額最低。

8/1原住民族日　奧萬大園區連3天推10元銅板價

8/1原住民族日　奧萬大園區連3天推10元銅板價

詩亞被酸「整形臉」高EQ回應！認5醫美微調：沒整的空間

詩亞被酸「整形臉」高EQ回應！認5醫美微調：沒整的空間

奧萬大森林遊樂園7/1至7/6推10元入園優惠

奧萬大森林遊樂園7/1至7/6推10元入園優惠

「喵喵」躍升新興毒品檢出率、致死率之冠

「喵喵」躍升新興毒品檢出率、致死率之冠

關鍵字：

10元麥香科學麵糖果黑輪夾娃娃機

讀者迴響

熱門新聞

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

快訊／川普：台積電投資2000億美元

衝過去抱抱煞不住　女推男一起墜樓

沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」就確診　醫示警：男生要注意

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

沈玉琳確診血癌...芽芽發聲了　吳宗憲曝他瘦剩骨頭

沈玉琳確診血癌　憲哥：他是生命鬥士

長榮航空航班艙壓異常　掛「緊急代碼7700」返回桃機

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

快訊／桃園高壓電塔離奇掛屍！4特搜成功吊掛遺體

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

獨／沈玉琳檢驗確認「血癌」

更多

最夯影音

更多

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面