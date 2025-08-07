除了麥香「10元能買到啥？」　一票神人曝清單：可以吃5支

▲10元可以吃一顆茶葉蛋，或是5支小黑輪。（示意圖／記者黃翊婷攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名網友提問，除了麥香系列飲品，現在還有什麼能以10元買到的東西？底下網友熱烈回應，列出多項選擇，包括科學麵、養樂多、棒棒糖、茶葉蛋等，有人還分享台南2元的迷你黑輪，或是檳榔攤的10元結冰水，甚至有人笑稱可以去夾娃娃機試試運氣。

一名網友在Threads好奇發問，活在萬物皆漲的年代，現在除了麥香系列飲品，還有什麼東西10元就能買到呢？

底下網友紛紛回應，「科學麵、養樂多、棒棒糖、某些店的茶葉蛋、散裝糖果、塑膠袋」、「之前可以買10個足球巧克力，現在不知道」、「台南有2元迷你黑輪，你可以吃5支」、「檳榔攤10元結冰水」、「路邊雜貨店一根2塊的棒棒糖，我剛吃完」、「無名超商，鋁箔包飲料一律10塊」、「去自由聯盟有很多9元的可以買」、「鐵板燒的白飯」、「10元買豆干」、「生活泡沫紅茶（綠茶）」、「IKEA冰淇淋」、「前幾天經過南屯市場有5元的芭樂」、「小罐的多多、可樂橡皮糖、足球巧克力」。

還有網友搞笑回應，可以去夾娃娃機店賭一把，「夾娃娃機！什麼都可以，用夾的但要夾得到」、「可以去投一次娃娃機買個希望」、「娃娃機玩一次」，讓大家都笑了出來。