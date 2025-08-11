快訊／基隆七堵環保公司鐵皮工寮大火　波及2貨車、1自小客　

▲基隆七堵一處環保公司凌晨傳出火警。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市七堵區今（11）日凌晨發生一起鐵皮工寮火警，所幸無人員傷亡。凌晨1時16分，堵南街一處環保公司附近民眾發現火光與濃煙，立即通報消防單位。消防局獲報後，立即派遣13車22人趕往，火勢於凌晨1時51分撲滅，詳細起火原因尚待釐清。

據了解，現場為一處鐵皮工寮起火，並波及2輛貨車車頭及1輛自小客車。消防人員於1時45分控制火勢，1時51分完全撲滅，隨即進行殘火處理，現場並無人受困或受傷。