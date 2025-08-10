以色列10萬人上街怒吼「要求停戰」　反對納坦雅胡續攻加薩

記者詹雅婷／綜合報導

以色列總理納坦雅胡安全內閣拍板擴大加薩軍事行動、決議占領加薩市後，特拉維夫街頭湧現超過10萬名抗議民眾，要求政府立即結束戰爭，優先營救人質。這場大規模示威凸顯以色列社會對戰爭的強烈反彈，抗議規模遠超近期其他反戰集會。

▲代表人質家屬的團體宣稱，示威活動參與人數達10萬人。（圖／路透）

路透、法新社報導，抗議群眾手持人質照片及標語向納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）喊話，人質奧姆里米蘭（Omri Miran）的妻子莉夏伊（Lishay Miran Lavi）在集會上痛訴，「這不只是個軍事決定，這也可能是我們摯愛之人的死刑判決書」，懇求美國總統川普介入，立即終結這場戰爭。

代表人質家屬的團體宣稱，參與人數達10萬人。民調顯示，絕大多數以色列民眾支持立即停戰以確保剩餘50名人質獲釋。據信目前有約20名人質活著。

儘管面臨國內外強烈批評，包括歐洲盟友的反對聲浪，以色列內閣預計最快10日正式批准擴大軍事行動。但軍方高層警告，此舉可能危及人質性命。

自2023年10月7日哈瑪斯襲擊以來，約1200名以色列人喪生、251人被擄。加薩衛生部統計，以軍已造成超過6.1萬名巴勒斯坦人死亡。