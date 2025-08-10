　
地方焦點

豪雨過後落實防疫三步驟　第一步是不要直接接觸汙水汙泥

▲病媒蚊防治-檢查積水容器。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

▲病媒蚊防治必須檢查積水容器。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

近期豪大雨造成淹水或積水可能衍生疫病威脅，縣府衛生局提醒縣民鄉親落實「清掃裝備要齊全、飲食要注意、清除孳生源」防疫三步驟，遠離傳染病。

此外，衛生局指出，最近屈公病疫情在國際上日益嚴峻，世界衛生組織已於7月22日緊急呼籲各國應採取行動，其中，大陸廣東省佛山市爆發疫情，臨近的澳門、香港也出現病例，香港病例並有廣東省佛山市旅遊史，疫情警戒持續升高，疾病管制署4日已提升大陸廣東省為屈公病旅遊疫情第二級警示(Alert) ，提醒民眾前往時多加注意防範。

衛生局表示，由於大量降雨導致多處積水或淹水，民眾易因接觸汙水、汙泥或環境積水孳生病媒蚊，造成鉤端螺旋體病、類鼻疽、腸道傳染病、登革熱及屈公病等傳染病疫情；籲請民眾清理家園時務必落實裝備要齊全：請民眾清理環境時，做好自我防護，切勿直接接觸汙水汙泥、以免受傷感染鉤端螺旋體、類鼻疽及破傷風。

建議雨後防疫三步驟如下：

一、裝備要齊全：請民眾清理環境時，做好自我防護，切勿直接接觸汙水汙泥、以免受傷感染鉤端螺旋體、類鼻疽及破傷風。

二、飲食要注意：提醒民眾雨後要防範不潔飲食導致的腸胃炎，進行環境消毒同時也要持續注意飲食衛生，食物飲水要煮熟煮沸，食物保存過久或變質不可再食用。

三、清除孳生源：雨後一定要主動巡檢居家內外環境，落實「巡、倒、清、刷」，澈底清除孳生源，才能預防登革熱。

衛生局提醒民眾，清理環境應穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩等，避免被生鏽器物(如鐵釘、鐵片等)刺傷或割傷；另目前雖無本土登革熱病例，但雨後可能使感染風險增加，民眾仍應落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視戶內外容器，將積水倒掉並澈底清除閒置/廢棄容器，刷洗留下器物去除蟲卵，妥善收拾或倒置，使用中的儲水容器務必刷洗並加蓋或加掛細網。

此外，汙水入侵地區務必徹底清潔消毒蓄水池、飲用水需煮沸或飲用市售瓶裝水，泡水或解凍過久食物切勿食用。居家可用含氯漂白水，建議使用1公升水加40毫升漂白水進行清潔；遭汙染廚餐具應煮沸或用10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用，減少腹瀉情形發生。

若民眾計劃前往登革熱、屈公病流行地區，務必落實防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可，含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR3535)成分的防蚊液；入境時如自覺可能感染，應主動告知機場檢疫人員；返國後如出現發燒、四肢痠痛、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼關節痛等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)，以利及早通報、診斷及治療。

▲病媒蚊防治-倒水。（圖／南投縣政府提供）

▲病媒蚊防治-倒水。

▲漂白水調製方法。（圖／南投縣政府提供）

▲漂白水調製方法。

▲豪雨過後防疫3步驟。（圖／南投縣政府提供）

▲豪雨過後防疫3步驟。

豪雨過後落實防疫三步驟　第一步是不要直接接觸汙水汙泥

豪雨過後落實防疫三步驟　第一步是不要直接接觸汙水汙泥

台南左鎮知名化石收集地「菜寮溪」在連日豪雨後水位暴漲，一度迫使橋梁封閉，豪雨退去，左鎮化石園區巡查發現，洪水侵蝕與泥砂堆積已重塑部分溪段地貌，局部落差超過3公尺，園區警告新堆積的淤泥含水量高且鬆軟，極易陷人其中無法脫困，呼籲化石愛好者切勿單獨行動，也不要深入陌生溪段，以免發生危險。

豪雨防疫傳染病

