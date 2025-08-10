大鬧超商砸酒瓶「噴店員啤酒」！美容業女奧客到案了：會道歉

▲台中女奧客在櫃檯敲碎酒瓶，又買啤酒噴店員。（圖／翻攝Threads）



記者柯振中／綜合報導

台中一間全家近日發生離奇事件，36歲蔣姓女子到超商購買紅酒，卻因店員沒將酒裝袋，在櫃台直接打碎酒瓶，並且又購買啤酒、噴得店員全身都是，引起網路公憤。蔣女10日到案稱，因為心情差、喝酒喝太多，導致行為脫序，會向店員道歉。

近日一段監視器畫面在網路上流傳，蔣女日前凌晨到全家超商購買紅酒，同時又購買了袋子。結帳的過程中，蔣女從口袋掏出零錢、鈔票，全數丟在櫃檯上，接著又以命令的口吻向店員說「裝起來」。

沒想到，店員因為仍在忙碌，沒有幫忙裝袋，蔣女說了「裝起來，裝了嗎」以後，便直接拿起酒瓶，在櫃檯將酒敲碎，接著又說了句「不好意思打碎了」，留下店員收拾善後。

蔣女敲碎酒瓶以後，又折返到酒櫃前，購買了一瓶啤酒。等到店員結帳完畢後，便拿起啤酒瓶搖晃，接著拉開易開罐的拉環，朝店員的臉上噴灑，說了句「不喝了」以後，又將鋁罐丟進櫃台，隨後轉身離去，脫序的行為在網路上引起眾怒。

全家超商得知消息，立即發布聲明，對於暴力、傷害行為絕不容忍，第一時間已報警、配合警方追究責任，也已提供受傷夥伴醫療、心理及法律上的支持與協助。

至於監視器畫面的部分，都已經作為證據提供給警方。這次事件中，夥伴因為心生恐懼、翻拍影像給母親，且警方基於需求調閱影像，公司並無對相關人員究責的意圖與行動，「最後，希望我們能一起讓社區便利商店，是彼此尊重、安全友善的地方。」

根據《自由時報》報導，涉案的蔣姓女子10日下午到案，她對此供稱，自己從事美容相關行業，近日因為朋友的事情，導致心情不佳。當天發現酒喝完以後，徒步到超商購買，因為店員沒有幫忙裝袋，她因此心生不滿，才做出脫序行為，後續會向店員道歉。