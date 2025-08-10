　
地方 地方焦點

女「追球」滑跤傷腳踝　鹿野警化身護送員助搭接駁車

▲警員細心攙扶陳女至接駁車上。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲警員細心攙扶陳女至接駁車上。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

「2025台灣國際熱氣球嘉年華活動」自7月5日至8月21日，於台東縣鹿野高台盛大舉行，為期48天的熱氣球盛會，預計將吸引數以百萬計國內外旅客前來「朝聖」。有鑑於此，台東縣警察局關山分局全力投入維安與交通疏導工作，並協助民眾解決突發問題，如尋人、尋錢包及協助排除車輛故障，以及不慎跌倒協助送醫等狀況，加值服務讓民眾「超有感」！

日前舉辦的熱氣球光雕音樂會現場湧入數以萬計的人車潮，鹿野分駐所所長陳泰山與警員陳育萱執行交通疏導勤務期間，突有一名民眾神色慌張跑來求助，表示有人因跌倒腳受傷，請求員警協助。兩人立即趕赴現場，發現一名來自北部的陳姓女性遊客，因天雨路滑且現場光線昏暗，在如廁前往接駁車候車處時不慎滑倒，導致腳踝扭傷動動彈不得。員警立刻通報現場救護人員到場處置，並為陳女冰敷處理。經救護人員評估傷勢無大礙，僅需休息幾日觀察即可，隨後陳員細心攙扶陳女至接駁車上，協助其搭車返回台東市民宿歇息。臨行前感激之情溢於言表，頻頻向員警道謝，陳所長也一再叮嚀其要保重，暖心的舉動也獲得在場民眾一致好評。

關山警察分局表示，在此次嘉年華活動期間，每一場次的光雕音樂會與熱氣球繫留活動，均需大量警力維持現場秩序與交通順暢；同時亦藉由設立「機動派出所」，全力向現場民眾宣講常見詐騙手法及灌輸正確道路交通安全觀念，以及婦幼、少年等保護措施，並以有獎徵答強化警民互動。提醒民眾，若有任何困難可隨時向現場員警或機動派出所求助，警察將秉持「以民為本」的精神，提供即時協助，守護每一位遊客的旅程安全。

08/09 全台詐欺最新數據

439 2 0611 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

