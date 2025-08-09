　
地方 地方焦點

綠點子國際發明賽　南消創新團隊勇奪5獎項驚豔國際舞台

▲台南消防局創新研發團隊接受頒獎，手攜式微負壓感控裝置展現卓越防疫與救災應用功能，獲得鈦金獎肯定，展現科技救災新氣象。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第七屆綠點子國際發明暨設計競賽於高雄正修科技大學盛大舉行，吸引來自台灣及印尼、柬埔寨、緬甸、馬來西亞、越南、泰國、韓國、新加坡等9國共198件作品參賽，競爭激烈。

台南市消防局第六大隊在大隊長邱淵明帶領下，與中信金融管理學院施光訓校長及總務長王榕藝合作推出六項創新研發作品，最終抱回2金1銀2銅及評審特別獎，成績耀眼。

其中，「手攜式微負壓感控裝置」榮獲最高殊榮鈦金獎，「電動車緊急應變助理APP」拿下金牌與評審團特別獎，「NFC救災人員安全管制系統」獲銀牌，而「消防禦守計劃－小神衣X小神車」及「真實消防情境的AI教育繪本」雙雙獲得銅牌獎。

消防局局長李明峯表示，市府長期支持消防創新研發，邱隊長領軍的團隊不僅在國際舞台屢獲肯定，也積極將科技應用於實務救災，尤其面對多變災害與新興能源的挑戰，持續提升消防人員安全與救災效率，保障市民生命財產。

市長黃偉哲強調，台南在消防公安施政滿意度調查中榮登六都第一，消防局創新研發團隊的卓越表現正是背後的推手。未來將持續鼓勵消防局與學界、民間合作，攜手打造更安全、智慧的消防新世代。

