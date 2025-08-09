快儲水！台北萬華、松山、中山、內湖　9日起每天將停水6小時

▲台北市萬華、松山、中山、內湖等區每日將停水6小時。（示意圖／記者許力方攝）



記者陳家祥／台北報導

台北自來水事業處今（9日）表示，因辦理管網改善工程，台北市多區自今日起到16日，將分區陸續停水，最長影響7天，每日最久6小時無水可用。為減少工程對用戶的影響，工程停水時間多為「每日」上午11時至下午4時，不影響用戶上班前下班後的正常生活作息，更絕不會讓「停水連停7天」之狀況發生。

北水處說，針對轄區內老舊管線，一直持續進行汰換更新，確保能提供用戶最優良的水質，此類管線汰換工程，每個工程的工區不大、影響停水範圍也不大，且本處為減少工程對用戶的影響，工程停水時間多為「每日」上午11時至下午4時，不影響用戶上班前下班後的正常生活作息，更絕不會讓「停水連停7天」之狀況發生。

北水處表示，本處轄區用戶的建築物絕大多數都設有水池水塔，也就是「間接表用戶」，因此在每日工程停水的5、6小時內，間接表用戶仍可使用水池水塔內的自來水，但施工仍會造成少數無水池水塔的「直接表用戶」有每日短暫停水的狀況，需視用水需求而於施工前儲水備用。

但北水處強調，本處進行的管線汰換工程，採取小範圍、短時段等最不影響用戶的方式進行施工，將相關工程範圍、時間公布於本處官網首頁的「停水查詢」頁面，並透過中央社定期發布的停水新聞稿以及現場張貼通知單等方式供民眾知悉、提醒事前儲水，將影響降到最低。

根據北水處資料，8月9日至15日，每日上午11時至下午4時，進行管網改善工程。台北市萬華區萬大路322巷55弄23號、344巷(2號至14號)、346號(萬大國小)、380號至386號、406號，長泰街99號至101號、109號至113號，東園街173號至189號、195號、199號、201號至221號停水。

8月9日至12日，每日上午10時至下午4時，進行管網改善工程，台北市松山區長春路331號至357號、臨423號、445號至457號，慶城街46巷1號至29號之1停水。

8月11日至16日，每日上午10時至下午4時，進行管網改善工程，台北市中山區松江路371號至485號單號側停水。

8月11日上午10時至下午3時，進行管網改善工程，台北市內湖區安康路321號至355號本線（周邊）停水。