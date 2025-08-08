俄綁架兒童目錄曝光　294烏克蘭孩子按髮色、瞳色分類任人挑

▲烏克蘭揭露俄羅斯系統性綁架兒童黑幕，「宛如21世紀奴隸市場」。（翻攝自Threads）

圖文／鏡週刊

烏NGO揭俄羅斯兒童販賣真相！烏克蘭非政府組織「拯救烏克蘭」近日揭露一份令人髮指的文件：俄羅斯製作的「兒童目錄」。這份名單列出 294 名遭綁架的烏克蘭兒童，甚至依頭髮與眼睛顏色分類，並附上照片、年齡、性別與性格描述，供潛在收養或寄養者「挑選」。

「拯救烏克蘭」執行長米科拉．庫列巴（Mykola Kuleba）昨（7日）指出，名單上的兒童多數出生於烏東盧甘斯克州，該地在遭俄軍占領後，有的父母遭殺害，有的孩子直接被發放俄羅斯護照，藉此為非法行為披上「合法化」外衣。

庫列巴痛批，這份目錄根本就是21世紀的奴隸市場，國際社會必須立即採取行動阻止。

俄方將這些孩子標註為孤兒或失去父母照顧者，並設有可依年齡、外貌與監護形式（收養或寄養）篩選的功能。外界擔憂，這只是俄羅斯系統性轉移烏克蘭兒童行動的一部分。

根據烏克蘭官方統計，至少已有近2萬名兒童遭綁架，但實際數字可能高達15萬人以上。自2014年以來，包括克里米亞及頓涅茨克部分地區的孩子被持續帶離家園，安置到莫斯科及其他俄國地區。目前，被成功送回烏克蘭的兒童不到1,500人。

這起惡行也是國際刑事法院（ICC）對俄羅斯總統普欽與俄國兒童專員瑪麗亞．盧沃娃－別洛娃（Maria Lvova-Belova）發出逮捕令的關鍵原因之一。ICC指控2人自2022年2月起非法驅逐兒童至俄國，並認定普欽須承擔個人刑事責任。

然而，俄羅斯外交部對此完全不予理會，聲稱ICC的決定「對俄國毫無意義，也沒有法律約束力」。事實上，俄羅斯早在2016年因併吞克里米亞遭譴責時就已退出ICC。



