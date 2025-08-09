貿易署4月告知關稅疊加　進出口商：直球面對挑戰、找到利基市場

▲台北市進出口公會秘書長黃文榮。（圖／IEAT提供）



記者陳家祥／台北報導

美國宣布台灣的對等關稅暫定為20%在7日起生效，昨傳出關稅採「原稅率再加對等關稅」的疊加算法，引發在野黨砲轟政府黑箱。對此，台北市進出口公會秘書長黃文榮證實，經濟部貿易署早就說明稅率是疊加上去；而如今關稅暫定為20%，挑戰、壓力清楚後，出口業者更能去應對，「直球面對，閃躲的話就沒辦法做生意」，但仍希望政府可以提供更多資源協助、補助業者。

黃文榮受訪說，8月7日以後20％的對等關稅正式上路，對美出口產業至少是短暫穩定，「之前暫時性10％不知道會變多少，現在是20％加上既有稅率，挑戰、面臨壓力已經清楚了，情況惡劣到什麼程度、知道怎麼報價，總比過去不知道的狀況好」。

黃文榮提到，在美國4月宣布對等關稅開始，包括行政院的說明，以及貿易署提供的懶人包，都清楚告訴業界，若非232條款部分的商品出口美國，就是原稅率加上對等關稅稅率，8月7日以前就是加上10%，之後改為20%，只是不知道20%會持續多久。

所要面對的挑戰清楚後，再來就是業者要怎麼化解、減低風險。黃文榮提到，業者不可能不出口到美國，但就業者希望，現在關稅清楚了，政府能幫要盡量幫，減稅、低利貸款、研發補助等等，政府提供一些資源，民間就趕快視情況申請，公會也會提醒業者要活用政府資源。但仍希望930億的補貼能擴大，畢竟從業者立場，政府能提供的資源當然是越多越好。

另外，業者端部分，黃文榮說，會盡可能跟進口商協商，「出口商、進口商的共同目標，還是希望消費者繼續買產品，買賣在才有錢賺，出口、進口商如何協商，讓美國消費者買台灣的產品」。

黃文榮說明，出口業需要報價，報價時要上傳，都必須清楚當下的稅率與規定。在On board（實際裝船）那天，就要與對方的進口商說清楚稅率是多少。近期大家都搶在8月7日以前出貨，爭取只在原稅率加10%。

但黃文榮坦言，台灣出口商要面臨跟別的國家的比較，最直接的就是稅率不同，「這是客觀事實，別的國家可能15%、我們20%，用政府資源跟民間調整，除非不做美國市場，壓力很大每天要煩惱，但還是要直球面對，閃躲的話就沒辦法做生意」。

黃文榮也提到，消費者購物會考慮價錢、品牌、品質，不是說最便宜賣最好，不同市場會有區隔、有不同消費者，「台灣應該也不能追求最便宜的市場，方向要抓住，價格上競爭本來就不是最有利，找到利基市場、開發非美市場，要走這方向」。另外，業者如何應用台灣的數位科技、AI能力，如製程AI化降低成本，也是台灣相比其他國家的優勢。

事實上，包括行政院4月4日記者會就清楚說明，美國算法是最惠國稅率加上對等關稅稅率。政務委員楊珍妮政委在簡報的第5頁就完整列出關稅的計算方式。經濟部國貿署在4月16日、8月6日釋出的「美國關稅懶人包」，也都有說明是「原產品關稅+對等關稅」。相關資訊從頭到尾公開透明，從未隱匿過。甚至是立法院副院長江啟臣的影片也說明，產業界早都知道對等關稅是疊加上去的。