　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

貿易署4月告知關稅疊加　進出口商：直球面對挑戰、找到利基市場

▲台北市進出口公會黃文榮秘書長開幕致詞。（圖／IEAT提供）

▲台北市進出口公會秘書長黃文榮。（圖／IEAT提供）

記者陳家祥／台北報導

美國宣布台灣的對等關稅暫定為20%在7日起生效，昨傳出關稅採「原稅率再加對等關稅」的疊加算法，引發在野黨砲轟政府黑箱。對此，台北市進出口公會秘書長黃文榮證實，經濟部貿易署早就說明稅率是疊加上去；而如今關稅暫定為20%，挑戰、壓力清楚後，出口業者更能去應對，「直球面對，閃躲的話就沒辦法做生意」，但仍希望政府可以提供更多資源協助、補助業者。

黃文榮受訪說，8月7日以後20％的對等關稅正式上路，對美出口產業至少是短暫穩定，「之前暫時性10％不知道會變多少，現在是20％加上既有稅率，挑戰、面臨壓力已經清楚了，情況惡劣到什麼程度、知道怎麼報價，總比過去不知道的狀況好」。

黃文榮提到，在美國4月宣布對等關稅開始，包括行政院的說明，以及貿易署提供的懶人包，都清楚告訴業界，若非232條款部分的商品出口美國，就是原稅率加上對等關稅稅率，8月7日以前就是加上10%，之後改為20%，只是不知道20%會持續多久。

所要面對的挑戰清楚後，再來就是業者要怎麼化解、減低風險。黃文榮提到，業者不可能不出口到美國，但就業者希望，現在關稅清楚了，政府能幫要盡量幫，減稅、低利貸款、研發補助等等，政府提供一些資源，民間就趕快視情況申請，公會也會提醒業者要活用政府資源。但仍希望930億的補貼能擴大，畢竟從業者立場，政府能提供的資源當然是越多越好。

另外，業者端部分，黃文榮說，會盡可能跟進口商協商，「出口商、進口商的共同目標，還是希望消費者繼續買產品，買賣在才有錢賺，出口、進口商如何協商，讓美國消費者買台灣的產品」。

黃文榮說明，出口業需要報價，報價時要上傳，都必須清楚當下的稅率與規定。在On board（實際裝船）那天，就要與對方的進口商說清楚稅率是多少。近期大家都搶在8月7日以前出貨，爭取只在原稅率加10%。

但黃文榮坦言，台灣出口商要面臨跟別的國家的比較，最直接的就是稅率不同，「這是客觀事實，別的國家可能15%、我們20%，用政府資源跟民間調整，除非不做美國市場，壓力很大每天要煩惱，但還是要直球面對，閃躲的話就沒辦法做生意」。

黃文榮也提到，消費者購物會考慮價錢、品牌、品質，不是說最便宜賣最好，不同市場會有區隔、有不同消費者，「台灣應該也不能追求最便宜的市場，方向要抓住，價格上競爭本來就不是最有利，找到利基市場、開發非美市場，要走這方向」。另外，業者如何應用台灣的數位科技、AI能力，如製程AI化降低成本，也是台灣相比其他國家的優勢。

事實上，包括行政院4月4日記者會就清楚說明，美國算法是最惠國稅率加上對等關稅稅率。政務委員楊珍妮政委在簡報的第5頁就完整列出關稅的計算方式。經濟部國貿署在4月16日、8月6日釋出的「美國關稅懶人包」，也都有說明是「原產品關稅+對等關稅」。相關資訊從頭到尾公開透明，從未隱匿過。甚至是立法院副院長江啟臣的影片也說明，產業界早都知道對等關稅是疊加上去的。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 1931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
6.2地震後！漁民捕獲「罕見地震魚」
快訊／鄧愷威球速更快了！6局三上三下
快訊／高雄自來水管爆管！6500戶無預警停水　影響區域曝光
貿易署4月告知關稅疊加　進出口商：直球面對挑戰、找到利基市場
產業界、學界早知對等關稅須疊加　台經院長張建一：炒作恐慌不應
快訊／無人出局滿壘！　鄧愷威化解危機
救護車被劫走！　鳴笛開上國道
快訊／台中女6樓墜下！倒臥大樓門口慘死　社區急沖水清理血跡
快訊／鄧愷威登板！6上6下飆151公里

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

烏克蘭國會議員訪台中　鄭照新盼結束戰爭...允諾支援重建

產業界、學界早知對等關稅須疊加　台經院長張建一：炒作恐慌不應該

貿易署4月告知關稅疊加　進出口商：直球面對挑戰、找到利基市場

諷賴政府關稅談判如「健達出奇蛋」　許宇甄轟：打開全是賣國條款

外交部次長示警：習近平如希特勒　每日醒來都妄想統一台灣

關稅疊加計算民間無所適從　蔣萬安喊話賴政府講清楚：別擠牙膏

轟對等關稅採疊加計算「黑箱」　黃國昌要賴清德：誠實面對國人

被爆向政府調「挺罷免」網紅資料　王鴻薇：蟑螂窩才見不得光

關稅疊加「20％＋N」黃國昌轟黑箱　她秀4個月前簡報打臉：認真點

幕後／砲轟政院普發現金「講不清」　綠黨團大會提3招解套不排除加碼

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸

【淡淡的哀傷...Q^Q】吊車扯壞電線爆炸！ 工人下體嚴重燙傷倒地哀嚎

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

【太荒唐】醉漢撞醉婦！ 他倒地排氣管壓脖子：太茫推不開

【佛寺驚魂記】女員工被拿刀挾持 柔道國手警出招歹徒秒癱！

【跑得掉嗎？】大貨車沒掛大牌還違停　心虛狂逃15公里吃25萬罰單

烏克蘭國會議員訪台中　鄭照新盼結束戰爭...允諾支援重建

產業界、學界早知對等關稅須疊加　台經院長張建一：炒作恐慌不應該

貿易署4月告知關稅疊加　進出口商：直球面對挑戰、找到利基市場

諷賴政府關稅談判如「健達出奇蛋」　許宇甄轟：打開全是賣國條款

外交部次長示警：習近平如希特勒　每日醒來都妄想統一台灣

關稅疊加計算民間無所適從　蔣萬安喊話賴政府講清楚：別擠牙膏

轟對等關稅採疊加計算「黑箱」　黃國昌要賴清德：誠實面對國人

被爆向政府調「挺罷免」網紅資料　王鴻薇：蟑螂窩才見不得光

關稅疊加「20％＋N」黃國昌轟黑箱　她秀4個月前簡報打臉：認真點

幕後／砲轟政院普發現金「講不清」　綠黨團大會提3招解套不排除加碼

味全龍「龍魂復古日」周末登場　817徐總紀念日致敬

花蓮中低收老人福音！假牙補助首納固定假牙　最高補助4萬4

關稅算法早就講過！「一堆人嚇到」他嘆：4月記者會投影片都在

LIFE經典／TOTO新智慧馬桶　會用手機告訴你「今晚吃點蔬菜湯吧」

妻認愛小王「我們發生關係了」　夫心碎求償80萬元

烏克蘭國會議員訪台中　鄭照新盼結束戰爭...允諾支援重建

陳炳辰／建商被房市景氣嚇爛　首購產品帶頭降價「恐現骨牌效應」

邊境牧羊犬跑別桌撒嬌「中獎客人」超忙　網笑：你幹麻綁別人的狗

深藏基隆廟口巷仔內碳烤三明治！在地老饕才知道的隱藏版早餐

快訊／高雄自來水管爆管！6500戶無預警停水　影響區域曝光

【淡淡的哀傷...Q^Q】吊車扯壞電線爆炸！ 工人下體嚴重燙傷倒地哀嚎

政治熱門新聞

台灣關稅不只20％　黃國昌轟政府黑箱

證實台灣疊加關稅20%　蔡正元氣罵2次X

青鳥女為大罷免「揍父3拳」逼媽媽離婚後逃家

關稅疊加「20％＋N」黃國昌轟黑箱　她秀4個月前簡報打臉：認真點

對等關稅採疊加計算　經貿辦：4月已說明、持續磋商爭取合理稅率

「暗網」驚見外交部公文！林佳龍急查

美課台關稅「20%+N」　賴士葆轟賴卓不懂治國：快求救

金融時報：台人最怕內應接管　北京早布局多年

大批綠營支持者出征性平部　洗版狂轟內鬼下台：馬上向王義川道歉

幕後／砲轟政院普發現金「講不清」　綠黨團大會提3招解套不排除加碼

吳思瑤：普發現金可導正錯誤　政院有「2作法」可化解在野違憲作為

抓包王鴻薇2造謠被法院認證　林楚茵酸：發文前問AI都不做？

連2日50架次以上！54架次共機出海擾台　47架次逾越海峽中線

產業界、學界早知對等關稅須疊加　台經院長張建一：炒作恐慌不應該

更多熱門

相關新聞

產業界、學界早知對等關稅須疊加　台經院長張建一：炒作恐慌不應該

產業界、學界早知對等關稅須疊加　台經院長張建一：炒作恐慌不應該

美國宣布對台灣的對等關稅暫定稅率20%在7日起生效，然而在野陣營卻砲轟政府黑箱，隱匿實質稅率是原稅率疊加上對等關稅稅率。對此，台灣經濟研究院長張建一今（9日）表示，政府一開始就告知這是原稅率疊加對等關稅稅率，並暫從32%爭取到20%，這是學界、產業界都知道的事，突然炒作這個企圖煽動恐慌，實在不應該。台灣機械公會秘書長許文通也說明，產業界始終就知道對等關稅須疊加。

疊加關稅民間無所適從　蔣萬安嗆賴政府講清楚：別擠牙膏

疊加關稅民間無所適從　蔣萬安嗆賴政府講清楚：別擠牙膏

台美關稅20%生效　江啟臣舉工具機為例憂：中小企業的存活關鍵

台美關稅20%生效　江啟臣舉工具機為例憂：中小企業的存活關鍵

川普關稅重擊　彭博：習近平成最大贏家

川普關稅重擊　彭博：習近平成最大贏家

日大臣怒了　美承諾修正總統令退回多收關稅

日大臣怒了　美承諾修正總統令退回多收關稅

關鍵字：

對等關稅台美

讀者迴響

熱門新聞

台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

清華幫淪台積電內鬼　學者嘆不意外

台灣關稅疊加20％　傳產稅率大暴增

經貿辦證實「疊加關稅」：原稅率往上加20%

保時捷業務逆向被嗆寄律師函　親友嘲笑炎上

到機場才發現「航空公司停業」 ！她傻眼：解鎖人生

廖峻後悔不已！兒不再公開父親動態

泰籍移工陳屍高壓電塔！檢警相驗結果出爐

加州驚見野豬「變成霓虹藍」　官員示警

即／共享汽車平台突宣布暫停營運

韓啦啦隊台語互嗆　南珉貞甩巴掌影片曝

台灣關稅不只20％　黃國昌轟政府黑箱

沈玉琳住院後首曝近照！同框女兒慶祝父親節

TEL到台積電「負荊請罪」　1原因也沒用

3280和牛都是油花　屋馬燒肉回應了

更多

最夯影音

更多

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面