躲這裡更危險！高雄避難所竟在加油站、瓦斯行旁　陳其邁道歉了

▲高雄避難所設置位置被發現竟然設在加油站、瓦斯行旁。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員張博洋接獲民眾陳情，高雄防空避難點設置問題叢生，不只瓦斯行、加油站周邊、尚未完工的大樓工地等處都被列為防空避難點，恐發生「躲比不躲還危險」的窘境。對此，高雄市長陳其邁今天表示，已請工務局全面檢討，希望在最短時間儘速把這些錯誤資料更新，這很抱歉。

張博洋指出，根據高雄市的全民國防手冊以及內政部的民防教材，防空避難點必須遠離加油站、化工廠或液氣設備等高風險場所，但現實情況卻與規範大相逕庭，這些避難點竟然就設在瓦斯行、加油站旁，連興建中的工地都成為避難點，到底是意外、巧合，還是相關單位根本沒用心。

▲張博洋接獲陳情，高雄防空避難點設置問題叢生，不只瓦斯行、加油站周邊、尚未完工的大樓工地等處都被列為防空避難點。（圖／記者賴文萱翻攝）

這次避難所問題，還是由一位定居高雄的法國人丹米契向議員陳情，丹米契有感於中國威脅日益嚴重，在認真準備即將到來的城鎮韌性演習時，發現「防空避難專區地圖」上的避難點存在諸多問題，因此向議員反映。

張博洋痛批，這不就等同七月中的城鎮韌性演習是在一堆錯誤避難資料中進行演練，而這些問題還不是官方主動察覺而是外國人來提醒，到底是誰在面對台海危機？如果兩週前不是演習而是真實的敵國空襲，政府顢頇的防災準備若造成民眾無法有效避難，誰來負責？

▲▼高雄避難所設置位置被抓包在加油站、瓦斯行旁，遭譏諷「躲比不躲還危險」。（圖／記者賴文萱翻攝）

張博洋呼籲，中央地方應攜手合作，重新檢查每個避難所的資料（地址、標誌與空間狀態等）正確性，汰除不適合的避難所，尤其是緊鄰危險設施的地點，也可借鏡日本大樓設置「防災倉庫」，規劃部分具備物資與救災機能的重點避難所。

對於避難所設置爭議，陳其邁今天表示，這個部分的錯誤，我們也在檢討，資訊應該要更精準，會發生這個問題，最主要是在於部分地點是舊建物改建，理論上，舊建物在要拆除的時候，必須要有拆除執照，就必須通知警察局來取消防空避難所的位置。

陳其邁強調，目前已請工務局全面檢討，希望在最短時間，警察局跟工務局儘速把這些錯誤資料更新，這很抱歉。

高雄市工務局則表示，防空避難設施的設置主要依據為建築技術規則及相關法規，本局核發使用執照後，會將列有防空避難室的地點，定期函送警察局列管。後續將會配合警察局針對議員陳述不適合作為防空避難之處所進行盤點及勘查，以強化本市防空避難安全性。