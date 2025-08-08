繼續談判！　大馬宣布：對美採購投資「1500億美元」

▲東姑·扎夫魯在新加坡舉行的路透社NEXT Asia峰會發表線上演說。（資料照／路透）

記者吳美依／綜合報導

面對美國課徵19%對等關稅的壓力，馬來西亞「國際貿易及工業部」部長東姑·扎夫魯（Tengku Zafrul Aziz）揭露最新談判進度，宣布將向美國半導體、航太與數據中心等產業，砸下1500億美元鉅額投資。

東姑·扎夫魯在國會透露，這項採購與投資計畫，將在5年內分階段執行。其中，馬航集團承諾未來10年分階段採購價值190億美元的波音客機，平均計算下來，「相當於每年承諾GDP約8%，或者2024年私人消費支出的13.5%左右。」

與此同時，馬國也同意對98.4%美國商品免除或調降關稅，其中60.4%享有零關稅待遇。他提到，所有投資承諾均透過民間企業及國營事業執行，不會動用公共預算或資金。

不過，東姑·扎夫魯強調，馬來西亞在清真認證標準、供應商控制權、汽車與礦業主導權等戰略議題上，以國家戰略利益及尊嚴作為談判基礎，堅守底線且絕不妥協。

值得注意的是，美國擬對半導體課徵100%重稅，馬來西亞目前雖然暫時豁免，但東姑·扎夫魯坦言，這項優惠「有條件且可能隨美國政策變化」，該部已與美國政府接觸釐清。

至於馬來西亞家具業被指出存在「中國商品轉運」的說法，他表示貿工部已制定新指南，處理原產地證書的簽發工作，以提升馬來西亞出口商的競爭力。

