馬來西亞「製藥、半導體」豁免關稅！　官員曝3大商品還在談

▲馬來西亞「國際貿易及工業部」部長東姑·扎夫魯，7月在新加坡舉行的「路透社NEXT Asia峰會」發表線上演說。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國將對馬來西亞進口商品課徵19%關稅，但吉隆坡當局1日表示，該國製藥業與半導體產業將享有關稅豁免，而且華府對於削減更多稅率的談判抱持開放態度。

馬來西亞「國際貿易及工業部」部長東姑·扎夫魯（Tengku Zafrul Aziz）透露，雙方仍在針對協議細節進行談判，未來幾天將會發布聯合聲明，但「目前半導體與製藥（產品）的出口仍保持0%關稅。」他稱，美國也對馬來西亞的可可、橡膠、棕櫚油實施關稅豁免，但協議仍在敲定中。

東姑·扎夫魯表示，馬來西亞沒有接受華府提出的多項要求，例如放寬清真產品認證，取消酒類及汽車的消費稅，鬆綁特定產業對於外國股東的限制。此外，馬來西亞也沒有跟美國或其他國家達成稀土獨家供應的協議，「事實上，美國沒有提出這種要求。」

路透社指出，獲取稀土一直是美國貿易協議的關鍵部分之一，其競爭對手中國目前掌握全球90%的稀土加工能力。在美國與印尼的談判中，也有討論到關鍵礦物的問題。

馬來西亞「國際貿易及工業部」1日稍早發布聲明表示，兩國持續接觸後，關稅數字已經達成共識。貿易協議沒有越過馬來西亞的任何一條紅線，或者損害該國主權。