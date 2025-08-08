男買水果拜拜被水泥車輾斃...恐怖畫面曝　2兒父親節痛哭認屍

記者陸運陞／新北報導

新北市鶯歌區今天（8日）早上9時許，鶯桃路、德昌街口發生一起死亡車禍。一輛水泥預拌車沿著鶯桃路行駛，接往德昌街時，不慎追撞右前方機車，騎士當場倒地後又遭預拌車輾過，經送醫急救仍宣告不治。警方通知死者2名兒子，到警局內情緒激動，遲遲無法相信父親節竟然發生憾事。

據了解，駕駛水泥預拌車的40歲陳姓男子，今天上午7時許上班，就開車從鶯歌準備前往桃園八德載料，途中沿著鶯桃路往德昌街行駛，行經路口時，剛買完菜市場買水果返家的76歲官姓老翁，騎機車在水泥預拌車頭右前方，陳男疑似未注意直接從後方追撞，導致官翁倒地後遭輾，機車也卡在車頭底下。

▲水泥預拌車駕駛陳男，追撞並輾過騎機車的官翁，送醫急救仍宣告不治。（圖／翻攝地圖型行車影像分享平台）

警消抵達，發現官翁全身多處擦、挫傷，並失去呼吸、心跳，立即送往桃園聖保祿醫院急救，經搶救1個小時仍宣告不治。警方通知官翁家屬，正在上班的2個兒子到醫院時，情緒激動痛哭遲遲不敢相信，並表示母親早已過世，家中僅剩他們與父親同住互相照應，應該是買水果回家拜拜途中，才發生這起憾事。

警方對肇事的陳男逕行酒測，並未發現酒駕情況。陳男供稱，剛上班要到桃園八德水泥廠載料，未注意有機車騎行在車頭，才會不慎撞上。詢後警方依過失致死罪，將陳男移送新北地檢署偵辦。並報請檢察官待通知安排相驗，另抽血檢驗官翁酒精濃度。

▲官翁所騎的機車，卡在水泥預拌車頭底下。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲現場散落官翁剛從菜市場買的水果。（圖／記者陸運陞翻攝）