社會 社會焦點 保障人權

大貨車沒掛大牌還違停！心虛狂逃15公里　吃10張罰單恐噴25萬

記者高堂堯、葉品辰／南投報導

南投竹山警察分局日前於轄區執勤時，發現兩部大貨車違規停放於道路上，佔據整條車道，且其中一部曳引車未懸掛車牌，駕駛事後竟拒檢並加速逃逸，沿路不停違規駕駛，員警追15公里後駕駛自知逃不掉，終於停車受檢，卻找各種理由表示不是故意不停車，仍被警方開出未於車斗標示車牌號碼、不遵守道路交通標線等10張罰單，罰款金額恐超過25萬元。

▲▼貨車駕駛狂逃15公里後，自知逃不掉，終於停車受檢。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲貨車駕駛狂逃15公里後，自知逃不掉，終於停車受檢。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

據了解，員警發現兩部大貨車違規停放時，駕駛並不在車旁，員警先行拍照逕行舉發車輛違停，便在附近找尋駕駛下落。約莫半小時，其中一名駕駛見警離去，突駕車沿路違規狂飆，員警立即示意駕駛停車受檢，不料駕駛竟加速逃逸，沿途闖紅燈、變換車道未打方向燈、跨越禁止變換車道標線，並試圖阻擋巡邏車行進，從竹山鎮南雲交流道駛上國道，沿路北上脫逃，橫跨兩個鄉鎮約莫15公里後，自知難逃法網，終在路邊停車受檢。

駕駛不斷辯稱未聽見警鳴聲，也未看到員警攔停，後又改口說有看到員警攔查，但沒空間停車，說詞反覆企圖推卸拒檢逃逸之責。經查該大貨車載運土方，卻未依規定使用專用車斗，且曳引車未懸掛後車牌，駕駛為免遭舉發需繳納巨額罰緩，因此鋌而走險逃逸。

▲▼貨車駕駛狂逃15公里後，自知逃不掉，終於停車受檢。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方事後共開出違規停車1200元、闖紅燈5400元、不遵守道路交通標線1800元、未依規定使用方向燈3600元、大燈損壞未修復3600元、未於車斗標示車牌號碼1800元、曳引車未懸掛後號牌36000元且牌照吊銷、不服稽查取締30000元並吊扣駕照6月、裝載砂石土方未依規定使用專用車輛80000元、不服指揮過磅90000元共10張罰單，最高可處新台幣25萬3400元罰緩，並可吊扣駕照6個月及吊銷牌照。

