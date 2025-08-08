響應「89量腰日」！醫曝男女標準腰圍　5大指標遠離代謝症候群

▲▼花蓮衛生局響應「89量腰日」活動，號召縣民踴躍參加量腰圍活動。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣衛生局響應千禧之愛健康基金會舉辦之「89量腰日」活動，號召縣民踴躍參加量腰圍活動，女性腰圍應小於80公分，男性腰圍應小於90公分，可預防高血壓、高血糖和高血脂，遠離代謝症候群。腰圍是最簡單的健康指標，邀請鄉親平時養成定期量測腰圍的好習慣，關心自己及家人的健康。





花蓮縣衛生局長朱家祥表示，代謝症候群有5項危險因子，分別為三高（血壓偏高、血糖偏高、血脂偏高）及二害（腰圍過粗、好的膽固醇不足），5項中符合其中3項則代表有代謝症候群，而上述危險因子可透過定期健康檢查，並及早建立健康生活習慣，預防或延緩慢性病發生的機會。健康不是口號，而是每天的行動。今年特別響應「89量腰日」，推廣「五指標大手套」理念，讓民眾能夠一手掌握五大健康指標，並向自己宣示：「超標，停！」，提醒民眾從日常量腰圍開始關心自己的健康狀況。

▲▼花蓮縣衛生局長朱家祥呼籲民眾能一手掌握五大健康指標，從日常量腰圍開始關心自己的健康狀況。



為鼓勵縣民參與「89量腰日」，活動自8月9日~8月24日至7-ELEVEN門市ibon機台輸入腰圍與血壓數據，即可抽萬元大獎；同時，與花蓮縣內合作診所配合參加「三高蔬果有福」活動，完成看診任務者還可回到超商兌換蔬果，好康獎勵雙重享有。活動詳情請至千禧之愛健康基金會官網查詢：http://event.1000-love.org.tw/prevent-MES/ 。





花蓮縣衛生局提醒，衛生福利部國民健康署自114年起進一步強化成人預防保健服務，將健檢年齡下修至30歲，讓更多年輕族群能及早發現「三高」風險，並透過健康生活衛教介入，降低慢性疾病的發生率。花蓮縣各衛生所及合約醫療機構皆已提供服務，歡迎符合資格民眾踴躍參加。

