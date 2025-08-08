　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

響應「89量腰日」！醫曝男女標準腰圍　5大指標遠離代謝症候群

▲▼花蓮衛生局響應「89量腰日」活動，號召縣民踴躍參加量腰圍活動。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲▼花蓮衛生局響應「89量腰日」活動，號召縣民踴躍參加量腰圍活動。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣衛生局響應千禧之愛健康基金會舉辦之「89量腰日」活動，號召縣民踴躍參加量腰圍活動，女性腰圍應小於80公分，男性腰圍應小於90公分，可預防高血壓、高血糖和高血脂，遠離代謝症候群。腰圍是最簡單的健康指標，邀請鄉親平時養成定期量測腰圍的好習慣，關心自己及家人的健康。

▲▼花蓮衛生局響應「89量腰日」活動，號召縣民踴躍參加量腰圍活動。（圖／花蓮衛生局提供，下同）
 
花蓮縣衛生局長朱家祥表示，代謝症候群有5項危險因子，分別為三高（血壓偏高、血糖偏高、血脂偏高）及二害（腰圍過粗、好的膽固醇不足），5項中符合其中3項則代表有代謝症候群，而上述危險因子可透過定期健康檢查，並及早建立健康生活習慣，預防或延緩慢性病發生的機會。健康不是口號，而是每天的行動。今年特別響應「89量腰日」，推廣「五指標大手套」理念，讓民眾能夠一手掌握五大健康指標，並向自己宣示：「超標，停！」，提醒民眾從日常量腰圍開始關心自己的健康狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼花蓮衛生局響應「89量腰日」活動，號召縣民踴躍參加量腰圍活動。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲▼花蓮縣衛生局長朱家祥呼籲民眾能一手掌握五大健康指標，從日常量腰圍開始關心自己的健康狀況。
 
為鼓勵縣民參與「89量腰日」，活動自8月9日~8月24日至7-ELEVEN門市ibon機台輸入腰圍與血壓數據，即可抽萬元大獎；同時，與花蓮縣內合作診所配合參加「三高蔬果有福」活動，完成看診任務者還可回到超商兌換蔬果，好康獎勵雙重享有。活動詳情請至千禧之愛健康基金會官網查詢：http://event.1000-love.org.tw/prevent-MES/

▲▼花蓮衛生局響應「89量腰日」活動，號召縣民踴躍參加量腰圍活動。（圖／花蓮衛生局提供，下同）
   
花蓮縣衛生局提醒，衛生福利部國民健康署自114年起進一步強化成人預防保健服務，將健檢年齡下修至30歲，讓更多年輕族群能及早發現「三高」風險，並透過健康生活衛教介入，降低慢性疾病的發生率。花蓮縣各衛生所及合約醫療機構皆已提供服務，歡迎符合資格民眾踴躍參加。  
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 6266 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／颱風路徑北修！最新預測曝
林岱樺涉貪遭起訴「參選到底」　陳其邁發聲了
多處器官受損！　沈玉琳血癌「1原因」化療再等等
24歲AV女優猝逝！逾十萬粉絲　震驚美業界
女教練成人池教游泳！3歲愛女「戲水池溺斃」　判國賠159萬
快訊／英特爾發聲明！陳立武發信全員工　全文曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

車輪餅一個10元「攤販怎麼生存的？」　網曝內幕：上班族不能比

楊柳颱風路徑略北修！氣象署最新預測曝

天生有財命！「自帶財富光環」TOP3生肖　靠自己也能翻身致富

桃機T3北登機廊廳年底啟用　國籍航空已完成30架次測試

響應「89量腰日」！醫曝男女標準腰圍　5大指標遠離代謝症候群

尊重科技！新竹手搖店拒賣給「台積洩密工程師」　網罵爆：亂蹭

「熊本熊辦公室」進駐桃園機場！暑假4活動吸客　體驗營報名搶翻

國泰金控攜子公司打造共好生活聚場　高齡健康產業博覽會體驗樂齡金融新解方

不能吃甜點！吃Buffet「最被嘴1句」全場反感　店員曝真心話

35次放化療！癌病原民歌神簡仁智病房開音樂會　歌聲挺癌友

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

【泰格與雪兒】騙錢騙貓

錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷

【被整到哭】騙弟弟不能出國…其實早就訂好他的票XD

【阿伯不要鬧】站在斑馬線上餵孫子吃東西？

【爸爸要心碎了XD】我愛妳！跟2歲女兒深情告白　她奶音回：我還好

車輪餅一個10元「攤販怎麼生存的？」　網曝內幕：上班族不能比

楊柳颱風路徑略北修！氣象署最新預測曝

天生有財命！「自帶財富光環」TOP3生肖　靠自己也能翻身致富

桃機T3北登機廊廳年底啟用　國籍航空已完成30架次測試

響應「89量腰日」！醫曝男女標準腰圍　5大指標遠離代謝症候群

尊重科技！新竹手搖店拒賣給「台積洩密工程師」　網罵爆：亂蹭

「熊本熊辦公室」進駐桃園機場！暑假4活動吸客　體驗營報名搶翻

國泰金控攜子公司打造共好生活聚場　高齡健康產業博覽會體驗樂齡金融新解方

不能吃甜點！吃Buffet「最被嘴1句」全場反感　店員曝真心話

35次放化療！癌病原民歌神簡仁智病房開音樂會　歌聲挺癌友

父親節禮物抱佛腳！5款貼心禮物照清單入　絕對送進心坎裡

美參議院軍委會主席傳將訪台　陸國防部警告：解放軍時刻保持高度戒備

車輪餅一個10元「攤販怎麼生存的？」　網曝內幕：上班族不能比

日本樂團來台掃貨啤酒：買回去孝敬爸爸！「我吃一點」跟上脆流行

顏色鮮豔有毒？坊間傳「3說法」辨別毒菇　醫：易誤判

楊柳颱風路徑略北修！氣象署最新預測曝

獨家／蘿拉翻版？　網紅CEO森田「遭前助理侵占逾69萬元」確定起訴！

災後防疫雙線進行　黃偉哲肯定757名臨工成重建與登革熱尖兵

天生有財命！「自帶財富光環」TOP3生肖　靠自己也能翻身致富

桃機T3北登機廊廳年底啟用　國籍航空已完成30架次測試

【累了嗎？】警車撞東區大樓玻璃門！　滿地玻璃碎片目擊者看傻

生活熱門新聞

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

沈玉琳罹血癌！醫示警「4習慣害癌變」

楊柳下週三～五接近台　一票哀號：不要鬧

傳史上最重「內鬼五級連坐」懲處！台積電回應

到機場才發現「航空公司停業」 ！她傻眼：解鎖人生

楊柳颱風持續增強　「不排除穿越台灣」

因1事燒壞2支iPhone　3C達人：充電習慣變了

快訊／楊柳颱風清晨生成　不排除發海警

楊柳颱風發展2劇本　粉專估「接近台灣快速增強」達中颱以上

這些星座天生具備存錢基因

台灣網紅進軍日本AV圈　簽約SOD專屬女優

楊柳颱風1走法可能發警報　氣象署：路徑變數大「讓它飛一會」

更多熱門

相關新聞

國健署調查：40歲以上國人5成腰圍過粗

國健署調查：40歲以上國人5成腰圍過粗

根據國健署108年至112年成人預防保健服務資料顯示，40歲以上接受服務的民眾中，近5年平均超過三分之一罹患代謝症候群，更有近5成腰圍過粗，腹部肥胖情形普遍。

全台7-ELEVEN血壓站今起與300家診所結盟合作

全台7-ELEVEN血壓站今起與300家診所結盟合作

持續增強中！薇帕遠離台灣後「周日至下周三」天氣曝光

持續增強中！薇帕遠離台灣後「周日至下周三」天氣曝光

每4人有1人罹病　代謝症候群恐引爆5大慢性病

每4人有1人罹病　代謝症候群恐引爆5大慢性病

花蓮230店簽署同意書　不販售菸品予未滿20歲者

花蓮230店簽署同意書　不販售菸品予未滿20歲者

關鍵字：

89量腰日標準腰圍5大指標遠離代謝症候群

讀者迴響

熱門新聞

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍

渣男下藥性侵女友　重判9年定讞

台積電3內鬼正面曝！1男高調炫富買豪宅

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」

快訊／40歲愛妻若綺懷孕！楊昇達父親節曬超音波照

SOD史上第一位「台灣專屬女優」出道　齋齋爆哭

獨／34E辣模二級雙毒並吸！

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

吳宗憲健檢報告結果出爐　醫生差點哭出來

更多

最夯影音

更多

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面