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【廣編】全台7-ELEVEN血壓站今起與300家診所結盟合作

千禧之愛健康基金會攜手中華民國診所協會共推社區代謝症候群防治（圖／千禧之愛提供）

▲千禧之愛健康基金會攜手衛生福利部國民健康署、衛生福利部中央健康保險署、中華民國診所協會全國聯合會，共同推動「超商診所一線牽」。

【廣編特輯】

圖、文／千禧之愛健康基金會提供

你知道7-ELEVEN除了便利你的日常，還悄悄守護你的健康嗎？有民眾曾在IG上趣味分享在街頭巷尾的7-ELEVEN門市，發現「隱藏版功能」設有公益血壓站，成為社區民眾自主管理健康的重要據點。可能還有很多民眾不知道，7-ELEVEN、康是美等統一集團門市每年都會在8月9日「89量腰日」發放一次趣味紙尺，提醒民眾量腰圍就能預防「代謝症候群」，及早預警糖尿病、心血管疾病及三高慢性病。也就是因為這項公益活動，搭配在全國217個社區設有公益血壓站，24小時供社區民眾免費量血壓注意健康。

推動這項防治工作已達15年的千禧之愛健康基金會，今（5）日正式宣布攜手中華民國診所協會全國聯合會及中華民國基層醫療協會，從本週六8月9日起至11月底，凡在全國217家7-ELEVEN血壓站量完後到ibon填答為高風險族群者，就可參加「三高蔬果有福」活動，免費列印就診任務卡，並鼓勵到鄰近合作診所就診，經醫師諮詢或進一步改善指標，便可回到門市領取免費蔬果幫助預防三高，最高可領取550元免費蔬果兌換券。這項「健康1+1：超商診所一線牽」計畫目前已獲全台19縣市診所協會響應，310家診所加入，共推「三高蔬果有福」活動。蔬果券贈送的品項含預計沙拉26項、水果19項、蔬菜46項，供民眾於7-ELEVEN自由選擇。

為了鼓勵更多民眾了解自己的代謝症候群風險，8月9至24日兩週活動期間，歡迎民眾到全台7-ELEVEN門市填入腰圍、血壓評估代謝症候群風險，就可抽最大獎萬元黃金，以及近4萬份如蔬果箱、血壓計、豆漿、無糖茶等多項豐富好禮。而8月9日上午9:00至12:00，全台217家7-ELEVEN血壓站門市也會辦理「全國健康日」活動，幫社區民眾量血壓及腰圍，並帶領填寫ibon，歡迎想領免費蔬果來幫助三高健康的民眾多加參與，後續若完成量血壓及看診任務，就可領最高550元蔬果券。

此外，8月9日起至7-ELEVEN購買一日野菜系列-活力彩蔬、海藻沙拉，即附贈今年89量腰日健康大使-5566圖樣之蔬果量腰紙尺及活動小卡一組，數量有限贈完為止！另外統一集團旗下的18家關係企業也一同響應，於康是美、家樂福等門市通路發放5566蔬果尺，粉絲們千萬別錯過索取機會！

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千禧之愛健康基金會7-ELEVEN血壓站高血壓三高代謝症候群89量腰日

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