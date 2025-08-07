　
社會 社會焦點 保障人權

不爽被爆料有小三！移工放火燒宿舍虐殺同鄉　國民法官判15年

記者唐詠絮／彰化報導

彰化和美鎮去年發生一起驚悚的移工宿舍縱火殺人案！菲籍移工「尼克」因不滿同鄉移工「葛雷恩」在網路向自己的妻子胡亂爆料，指他在台灣另結新歡，竟預謀購買汽油、鐮刀等工具，深夜在宿舍縱火並持刀砍人，導致葛雷恩全身90%燒傷，送醫24天後不治，另有多名室友遭波及受傷。國民法官審理後，今日下午依殺人罪判處尼克15年有期徒刑，刑滿後驅逐出境。

根據起訴書內容，32歲的尼克與被害人葛雷恩及其他兩名室友同為某紡織廠的菲籍移工，並住在公司提供的宿舍，尼克因為懷疑葛雷恩向他已分居的妻子，爆料他在台有女友，導致婚姻破裂，因而懷恨在心。

▲彰化和美鎮菲籍移工放火燒宿舍砍殺同鄉。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化和美鎮菲籍移工放火燒宿舍砍殺同鄉。（圖／ETtoday資料照）

2023年11月18日至22日期間，尼克先購買汽油、瓦斯噴燈及鐮刀等工具藏放於宿舍，並在11月23日凌晨0時6分，趁葛雷恩與另一名室友熟睡時，潛入宿舍內潑灑汽油後點火。更殘忍的是，尼克還從外拉住房門阻止兩人逃生，甚至在葛雷恩試圖衝出時，持鐮刀猛砍其頭頸，逼他退回火場，隨後又二次潑油助長火勢。

葛雷恩雖最終逃出，但全身90%以上三度燒燙傷，合併頭部、胸背多處刀傷及骨折，經搶救仍於12月16日因器官衰竭死亡；另一名室友則雙手、雙腳8%燒傷，幸運生還。

▲彰化和美鎮菲籍移工放火燒宿舍砍殺同鄉。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化和美鎮菲籍移工放火燒宿舍砍殺同鄉。（圖／ETtoday資料照）

大火延燒後，尼克又闖入另一房內，對熟睡中的室友潑灑易燃液體，導致對方驚醒後極度恐懼。所幸消防隊及時趕到撲滅火勢，但宿舍牆面、冷氣及個人物品全被燒毀，損失慘重。尼克犯案後也因60%燒傷送醫，意識清醒後坦承罪行。

檢方依殺人、殺人未遂、放火及恐嚇等罪嫌起訴，人則羈押進看守所，案件交由國民法官審理。今日審結，尼克殺人罪部分處有期徒刑15年，扣案鐮刀1把沒收；恐嚇危害安全罪部分處有期徒刑6月，可易科罰金。並於刑之執行完畢後驅逐出境。

08/06 全台詐欺最新數據

沈玉琳罹血癌！醫曝這一種病程超兇猛　高凌風沒撐過
快訊／台積電內鬼案　3工程師不服羈押提抗告遭駁回
日本關稅協商大出包！最高15%「變+15%」　經濟大臣急了
2台人闖駐韓美軍基地偷拍　判決出爐
柯文哲下午不再罵檢　訴苦押12個月「已到極限」
快訊／台中教會工地死亡意外　32歲男摔落亡
詹智能解剖！身中4刀「後膝被刺奪命」　家屬撐黑傘

彰化縣二林鎮今（7）日下午發生驚險意外！一名謝姓男騎士行經照西路與中正路交叉口時，路面塌陷形成巨大坑洞，騎士反應不及當場摔落，造成全身多處擦傷。警消獲報後緊急救援，並通報鎮公所到場搶修，謝男心有餘悸的說「路面有一大片黑黑的」，接著就摔落，公所研判坑洞成因與污水管線破損有關，將盡速請相關單位進行修補。

