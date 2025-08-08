曾互控家暴！嘉義3寶媽持刀殺夫　老公「身中15刀」貫穿心肺慘死

▲嘉義縣水上鄉發生妻子水果刀殺死丈夫的案件。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

文／中央社

嘉義縣黃姓女子6日由於金錢問題涉嫌持刀刺死莊姓丈夫遭羈押禁見，檢警今天會同法醫解剖，發現莊姓男子全身15處刀傷，其中數刀貫穿心臟、肺臟，致心臟穿刺破裂與氣血胸死亡。

台灣嘉義地方檢察署表示，經解剖發現被害人全身多處銳器傷，其中胸前及背後等處入刀。

檢警表示，犯嫌與丈夫育有3名小孩，2人原本擔任外送員維持家計，2年前由於第3個孩子出生，大部分由莊姓男子擔起家計，但莊姓男子近日工作不順，常與妻子為金錢問題口角，6日凌晨爭執時，演變成犯嫌持刀刺死被害人。

台灣嘉義地方法院說，黃姓女子坦承殺人犯行，答辯是基於正當防衛；審酌黃姓女子涉及殺人重罪，且事後湮滅證據，另考量所犯情節重大，羈押不違反比例原則，且為後續偵查必要，裁定羈押並禁見及通信。

至於黃姓女子答辯基於正當防衛，檢警說，黃姓女子身上沒明顯被毆打痕跡，口角時被害人疑對妻子咆哮「今天不是妳死、就是我死」，激怒手中持有水果刀的黃姓女子涉嫌憤而行凶。

檢警說，這對夫妻民國108年到113年常為細故爭吵，曾向警方報案並互控家庭暴力，108年間被列為高風險家庭，隔年解除列管。