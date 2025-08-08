　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

捲入台積電內鬼案！日本人也怒喊「半導體快完了」：難道不丟臉嗎

記者羅翊宬／綜合外電報導

台積電（TSMC）近期爆發2奈米製程機密外洩，9名工程師將技術機密外洩給日本設備大廠東京威力科創（TEL），其中3人被法院裁定羈押禁見。對此，東京威力科創表示，涉案人員已遭解僱。此案同樣在日本引起廣泛震撼，不少日本網友感嘆國內半導體產業快完蛋，甚至驚訝留言：「竟然是我們偷技術？」

▲▼東京威力科創,TEL。（圖／記者高兆麟攝）

▲東京威力科創（TEL）。（圖／記者高兆麟攝）

台積電5日就此案說明，公司在例行監控中發現異常行為，經內部調查確認有營業秘密遭洩露。台積電強調，已對違規人員祭出嚴厲懲處，並啟動法律程序，目前已有3名涉嫌重大違規的工程師遭羈押禁見。

東京威力科創也發出聲明指出，已對台灣子公司涉案員工做出嚴格紀律處分與解僱處理，並正全力配合相關調查工作。

不過，此案意外引發日媒關注，其中《東洋經濟》、《TBS News》等皆有著墨，在Yahoo的留言更超過200則。日本網友表示，「如果這件事是真的，那麼不僅牽涉到東京威創，更會嚴重破壞日台關係」、「比起能否取得機密情報，牽涉其中的日本企業更應知恥」、「其實日本企業相當熱衷於蒐集外國企業的情報，這早已行之有年。」

也有日本網友建議，國會應該通過反間諜法，並表示東京威力科創應該儘快實施內部調查，且向台灣當局匯報調查結果。

韓媒《中央日報》日文版的報導底下，則也有日本網友留言，「我對此感到相當震驚。若屬實，則Rapidus、東京威力科創恐受到相當大的衝擊。其實我個人認為，先前沒有創造出半點像樣成績的半導體製造商，卻竟能突然做出2奈米半導體，我感到相當不解。」

其他日本網友則提到Rapidus上個月首度公開2奈米製品，「當時很多人都相當震驚，紛紛表示怎麼可能、一定會失敗，我也半信半疑，不過讀完這篇報導後終於能理解原因。畢竟攸關經濟安全，這不單是一個企業的問題，我猜可能會讓台灣、美國、韓國、中國都跟著捲入。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 6266 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄發錢了！資格符合「最高領3萬」
台中死亡車禍！二寶媽載6歲女兒搶救不治
快訊／臨時通知！統一獅突換先發投手
陳屍20層樓電塔！　死者背景曝光
台大醫挨揍！男衝診間揮拳打人
柯文哲出庭暴走！律師曝待遇「阿北拿一堆特權」：司法確實不公
捲入台積電內鬼案！日本人也怒喊「半導體快完了」：難道不丟臉嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

繼續談判！　大馬宣布：對美採購投資「1500億美元」

加州驚見野豬「變成霓虹藍」　官員示警：毒素恐擴散至多種動物

川普降稅30%！　柬埔寨今起對美商品「零關稅」

找到了！他遭冰川「冰封28年」遺體超完好　連身分證都還在

官員上節目當場中風！「半邊臉抽搐」說不出話　震驚畫面全播出

美提最新停戰方案「對普丁很有利」？　波蘭媒體爆料3大條件

捲入台積電內鬼案！日本人也怒喊「半導體快完了」：難道不丟臉嗎

喝罐裝飲料沒洗！　大馬男染「鼠尿病」4天後病逝

過安檢手機放哪？　機場人員示警：常見1舉動「最容易被偷」

川普、習近平將出席！　大馬首相：東協峰會規模史上最大

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

【泰格與雪兒】騙錢騙貓

錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷

【被整到哭】騙弟弟不能出國…其實早就訂好他的票XD

【阿伯不要鬧】站在斑馬線上餵孫子吃東西？

【爸爸要心碎了XD】我愛妳！跟2歲女兒深情告白　她奶音回：我還好

繼續談判！　大馬宣布：對美採購投資「1500億美元」

加州驚見野豬「變成霓虹藍」　官員示警：毒素恐擴散至多種動物

川普降稅30%！　柬埔寨今起對美商品「零關稅」

找到了！他遭冰川「冰封28年」遺體超完好　連身分證都還在

官員上節目當場中風！「半邊臉抽搐」說不出話　震驚畫面全播出

美提最新停戰方案「對普丁很有利」？　波蘭媒體爆料3大條件

捲入台積電內鬼案！日本人也怒喊「半導體快完了」：難道不丟臉嗎

喝罐裝飲料沒洗！　大馬男染「鼠尿病」4天後病逝

過安檢手機放哪？　機場人員示警：常見1舉動「最容易被偷」

川普、習近平將出席！　大馬首相：東協峰會規模史上最大

聯發科7月營收432.2億元　年月雙減

樂天球員餐爆爭議　領隊今向全隊致歉：從未為省預算犧牲營養

高雄發錢了！山區原住民受災嚴重　市府加發補助「最高3萬」

繼續談判！　大馬宣布：對美採購投資「1500億美元」

劉曉慶「疑逃漏稅」風波第112天　稅務部門回應：未發現問題

快訊／大貨車北宜翻覆！駕駛「飛墜50米深谷」找到了　吊掛搶救中

COCODOR森林擴香瓶綠葉美翻　香草集「無限水氧機」攜帶好方便

出國旅遊「1習慣改變了」是初老症狀嗎？一票搖頭˙：很正常

台股平衡基金偏多分散布局跨「關」卡　8檔績效勝大盤

投資虛幣獲利想加碼！機智女兒押母去報案　勇警飛撲逮車手

【爸爸要心碎了XD】我愛妳！跟2歲女兒深情告白　她奶音回：我還好

國際熱門新聞

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

安德魯王子爆千人斬淫史　前妻也出軌

貝森特點名1國將面臨貿易震撼

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

即／川普對等關稅上路！稅率一次看

美商長：川普聽黃仁勳意見　在美建廠不課稅

日大臣怒了　美承諾修正總統令退回多收關稅

拍到「漢江怪物」岸邊狂游　釣客目擊嚇傻

川普關稅重擊　彭博：習近平成最大贏家

關稅協商大出包！日經濟大臣急磋商

衝過去抱抱煞不住　女推男一起墜樓

川普懸賞15億「要抓委內瑞拉總統」

日本第一Coser「泡湯美照」　一語雙關戳宅男

更多熱門

相關新聞

出國「1習慣改變了」是初老嗎？一票搖頭˙

出國「1習慣改變了」是初老嗎？一票搖頭˙

出國旅遊會不會把行程給塞滿？近日有網友發文表示，以前出國玩，他都會把行程塞滿，還樂於到近郊或鄉下，但隨著年齡增長，他便只想在市區晃晃，然後吃吃喝喝，這算是初老症狀嗎？貼文曝光後，引起網友討論。

台股平衡基金偏多分散布局跨「關」卡　8檔績效勝大盤

台股平衡基金偏多分散布局跨「關」卡　8檔績效勝大盤

台積電內鬼悽慘下場　只能賣雞排?

台積電內鬼悽慘下場　只能賣雞排?

台積電內鬼自介「做不平凡事」　網酸爆

台積電內鬼自介「做不平凡事」　網酸爆

尊重科技！新竹手搖店拒賣給「台積洩密工程師」　網炸鍋

尊重科技！新竹手搖店拒賣給「台積洩密工程師」　網炸鍋

關鍵字：

日韓要聞日本台積電TSMC東京威力科創TEL半導體

讀者迴響

熱門新聞

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍

渣男下藥性侵女友　重判9年定讞

台積電3內鬼正面曝！1男高調炫富買豪宅

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」

快訊／40歲愛妻若綺懷孕！楊昇達父親節曬超音波照

SOD史上第一位「台灣專屬女優」出道　齋齋爆哭

獨／34E辣模二級雙毒並吸！

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

吳宗憲健檢報告結果出爐　醫生差點哭出來

更多

最夯影音

更多

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面