捲入台積電內鬼案！日本人也怒喊「半導體快完了」：難道不丟臉嗎

記者羅翊宬／綜合外電報導

台積電（TSMC）近期爆發2奈米製程機密外洩，9名工程師將技術機密外洩給日本設備大廠東京威力科創（TEL），其中3人被法院裁定羈押禁見。對此，東京威力科創表示，涉案人員已遭解僱。此案同樣在日本引起廣泛震撼，不少日本網友感嘆國內半導體產業快完蛋，甚至驚訝留言：「竟然是我們偷技術？」

▲東京威力科創（TEL）。（圖／記者高兆麟攝）

台積電5日就此案說明，公司在例行監控中發現異常行為，經內部調查確認有營業秘密遭洩露。台積電強調，已對違規人員祭出嚴厲懲處，並啟動法律程序，目前已有3名涉嫌重大違規的工程師遭羈押禁見。

東京威力科創也發出聲明指出，已對台灣子公司涉案員工做出嚴格紀律處分與解僱處理，並正全力配合相關調查工作。

不過，此案意外引發日媒關注，其中《東洋經濟》、《TBS News》等皆有著墨，在Yahoo的留言更超過200則。日本網友表示，「如果這件事是真的，那麼不僅牽涉到東京威創，更會嚴重破壞日台關係」、「比起能否取得機密情報，牽涉其中的日本企業更應知恥」、「其實日本企業相當熱衷於蒐集外國企業的情報，這早已行之有年。」

也有日本網友建議，國會應該通過反間諜法，並表示東京威力科創應該儘快實施內部調查，且向台灣當局匯報調查結果。

韓媒《中央日報》日文版的報導底下，則也有日本網友留言，「我對此感到相當震驚。若屬實，則Rapidus、東京威力科創恐受到相當大的衝擊。其實我個人認為，先前沒有創造出半點像樣成績的半導體製造商，卻竟能突然做出2奈米半導體，我感到相當不解。」

其他日本網友則提到Rapidus上個月首度公開2奈米製品，「當時很多人都相當震驚，紛紛表示怎麼可能、一定會失敗，我也半信半疑，不過讀完這篇報導後終於能理解原因。畢竟攸關經濟安全，這不單是一個企業的問題，我猜可能會讓台灣、美國、韓國、中國都跟著捲入。」