檢討敗選責任！日相石破茂「堅決不請辭」　安倍派議員逼宮

▲石破茂表示，他有意繼續擔任首相。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本自民黨7月20日在參議院改選未能取得過半席次，成為繼去年眾議院改選、今年東京都議員改選後的第3度慘敗，日本首相兼自民黨總裁石破茂面臨黨內逼宮，要求儘快改選新任黨代表。對此，自民黨今（8）日召開兩院議員總會，石破茂強有意繼續擔任自民黨總裁，以應對美日關稅談判、農業政策、防災等議題。

根據《日本放送協會》、《朝日新聞》，在日本參議院選舉慘敗後，自民黨8日下午2時30分起召開「兩院議員總會」，這場非對外公開的會議持續2個小時，主要聚焦參議院敗選檢討與黨務營運，石破茂開頭再度表明繼續擔任總裁與首相的意願，以應對美日關稅談判、農業政策、防災。

不過，黨內要求提前舉行總裁選的聲音日益高漲，總裁選舉是否提前，將交由總裁選舉管理委員會進一步研議。

石破茂與自民黨幹事長森山裕先後發表談話。石破茂首先針對參議院敗選致歉，表示目前沒有計畫在9月進行內閣或黨務人事的改組，「儘管已與美國針對關稅談判達成協議，但在實行上仍面臨諸多難題，影響層面廣泛。因此，讓產業界安心，是政府與執政黨的責任。對於農業、防災政策的方向，我也想傾聽大家的意見。」

▲自民黨8下午召開「兩院議員總會」。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，總會中出現大量要求提前實施總裁選舉的聲音，包括來自舊茂木派、舊安倍派的中堅與年輕議員，認為石破茂應承擔敗選責任、自行請辭，透過提前實施的總裁選舉，讓黨內恢復生機。與此同時，也有部分議員主張應先針對選舉失利進行總結，不宜產生政治空白。

據悉，由於總會本身並無權限決定總裁選舉是否提前實施，因此將交由總裁選舉管理委員會討論後續安排。對此，石破茂回應，「總裁選舉將依照黨章妥善運作」，不願對黨章解釋多作評論。

會後，包括參議員青山繁晴、眾議員鈴木貴子與今枝宗一郎等人，皆針對總裁選的進展發表看法。青山繁晴認為，「政治局勢已徹底改變」；鈴木貴子則批評石破茂未能以自身發言對外負責；今枝宗一郎更表明將積極推動追加連署，向總裁選管委員長施壓加快程序。