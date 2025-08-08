陸女子35樓墜下奇蹟救回　社區4公尺大樹攔截...掉灌木叢二次緩衝

▲醫療團隊救回墜樓女子一命。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

湖南長沙一名27歲女子6月10日清晨從35樓墜下，雖全身多處重傷，但因墜落過程中，先後被4公尺高大樹與灌木叢兩次攔截緩衝，加上迅速送醫急救，奇蹟般的保住性命。急救和治療過程歷經逾50天、10餘次手術治療，女子目前已恢復清醒意識，四肢可活動，主要臟器功能正常，正接受整形修復。

《紅星新聞》報導，患者送到醫院時情況很不樂觀，已出現顱內出血，伴有腦挫裂傷、鎖骨骨折、骨盆多發骨折等問題，同時，腹部也出現了肝破裂、腸穿孔等危險情況，可以說患者全身損傷非常嚴重。

參與救治的中南大學湘雅三醫院重症醫學科副主任醫師邢偉表示，女子送醫後1小時內即進入手術，歷時14小時，由多科室專家聯合搶救。

邢偉指出，女子在後續治療中接受骨修復、清創等多次手術，最終脫離呼吸機並恢復意識，這是罕見的「生命奇蹟」，「關鍵在於患者年輕、送醫及時，以及綠化緩衝作用，女子墜落時，先被樹冠距地約4公尺的大樹攔住，再跌落灌木叢，兩次緩衝有效減弱衝擊力。」

據悉，這名女子與男友合租在事發社區6棟35樓，事發時，有鄰居稱，曾聽到其男友高喊「救命」。邢偉提醒，高空墜落致命風險極高，發現有人墜樓應立即報警求助，不可隨意移動傷者，以免造成二次傷害。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，珍愛生命，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995