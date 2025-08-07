南投兩位8旬嬤獨自外出　1跌倒1代步車撞樹！警及時救援

▲張姓老婦於人行道跌倒受傷，獲中興分局員警及時協助就醫。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

85歲張姓老婦日前獨自出門時，在中興新村人行道上不慎跌倒受傷流血，中興警分局獲報派員前往處理，並迅速轉報消防人員將張婦送醫、化解一場虛驚。

中興分局指出，光明派出所巡佐廖偉智及警員林于茵於日前執行巡邏勤務期間，接獲通報稱南投市光明一路人行道上有民眾路倒，到場後發現倒地者為85歲張姓婦人，疑因當日天氣欠佳且身體虛弱，行走時不慎跌倒，造成嘴部撞傷並出血不止；員警立即通報消防人員到場並陪同評估傷勢後，將其緊急送往衛福部南投醫院救治，也同時聯繫當地光榮里里長鄭深二、通知張婦之子前往醫院照護，其家屬對警方及里長迅速且溫暖的協助表達誠摯感謝。

▲▼王姓老婦騎乘的醫療代步車因撞擊路樹罷工，中興警方前往救援。

而中興分局中興派出所警員劉亭毅日前則接獲通報，至南投市第一市場前處理為民服務案件，到場後發現為一名82歲王姓老婦騎乘醫療代步車時不慎自撞路樹，導致電動車當場故障、無法再發動，只能無助地暫停在市場前車陣中，險象環生。

劉亭毅見狀立即上前安撫王婦情緒，並主動協助將人車一同移至安全地點、避免交通阻礙與安全疑慮，隨後通知維修人員及其女兒趕赴現場處理，順利排除狀況；王婦及其家屬對警方的即時協助深表感激，盛讚警方不僅維護治安，更是排除民眾日常生活危急狀況的好幫手。