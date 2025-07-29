網美南非沙灘開心晨泳「被屎水泡沫包圍」　臉上殘留不明物體

▲南非網紅開心晨泳，事後才知道海水變色是遇到排放廢水。（圖／翻攝michelleskyhayward）

記者鄒鎮宇／綜合報導

南非網紅Michelle Sky Hayward近日因一段泳入疑似屎水的影片引發全球網友熱議。她坦言，事後得知感到「震驚」，但未出現健康問題，認為這次意外可能對她的皮膚有益。

綜合外媒報導，33歲的Michelle來自開普敦（Cape Town），經常在社群平台分享她的生活片段。日前，她在Instagram上發布了一段自己在海邊晨泳的影片，畫面中她在水中嬉戲，卻對周遭異常濁且帶有大量泡沫的水質感到疑惑。

她表示，起初以為是天氣或海浪造成的異常，未料後續網友留言指出她可能正在污水中游泳，且Michelle的臉上還有不明咖啡色物體。

Michelle透露，她每週都會到該海灘游泳，當天在水中停留了約15分鐘。她說，「我很喜歡那些泡沫，它讓我感覺像在泡泡浴裡，水溫也比平常溫暖，讓我不會覺得太冷。當時完全沒想到可能是污水」，並透露喝了幾口海水，味道比平時更鹹。

然而，影片一經發布便引來大量網友留言警告，指出她可能身處污水中。一位網友提到，「開普敦部分沿海地區，如Green Point、Camps Bay和Hout Bay，可能會因污水處理系統容量不足而直接排放未完全處理的污水至海洋。」

面對外界的批評，Michelle在後續影片中回應，「我沒有生病，反而覺得自己的免疫系統有所提升。甚至有人說我的皮膚變得更亮了，可能真的有幫助」、「當下我真的很享受那段時間，像美人魚一樣在泡泡浴裡游泳。」