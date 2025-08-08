尊重科技！新竹手搖店拒賣給「台積洩密工程師」　網罵爆：亂蹭

▲店家拒絕接待台積電洩密相關人士。（圖／翻攝自丘森茶室FB）



記者施怡妏／綜合報導

台積電抓到內鬼洩密，9名工程師涉嫌技術外洩，其中3名工程師也被法院裁定羈押禁見，相關背景、家庭狀況都被肉搜出來。手搖飲品牌「丘森茶室」公告，拒絕接待洩密的台積電相關人士，尊重科技，也珍惜每一位辛苦付出的工程師。貼文曝光，底下網友吵翻，「行銷有很多種方式，你們卻選擇最爛的那一種。」

手搖飲品牌「丘森茶室」在Threads發文，「維護國家安全，人人有責」，即日起拒絕接待任何涉嫌違反台積電保密條款、洩漏2奈米技術的相關人士，尊重科技，也珍惜每一位辛苦付出的工程師，但對於出賣同仁、背離道德、觸犯機密合約的工程師，「丘森茶室拒售。」

店家強調，「誠信是基本，科技機密非兒戲」，並在文末Tag「#誠信是基本 #科技機密非兒戲 #你知道你是誰」。

貼文曝光，網友們吵翻，「所以進你們的店要出示身分證明文件嗎？」「現在買你們家飲料都要看身分證了嗎」、「我只想知道：你如何得知或辨別消費者是違反保密義務的工程師？你一句話回答我就好」、「你這樣的行銷方式反而令人感到反感」、「蹭流量沒比較高級欸」。

對此，店家回覆，來店消費不用出示身分證，「我不是行銷大師，但我們靠台積吃飯」、「我們單純不歡迎違反PIP，洩漏2奈米的工程師，我們就在新竹這邊靠台積吃飯，這件事關係著整體的利益」、「反正我們不會賣給這三位，陳先生、戈先生以及吳先生，如果有照片我們會貼在店門口。」

還有網友留言給建議，「要蹭流量沒問題，但是要蹭的有哏很難，不如順勢推一款『N2絕秘烏龍』、『PIP青茶到底』」、「蹭熱度蹭得有點中二了，給小編一個建議，可以辦一個限期活動，姓名中包含『本人譴責洩密兩奈米工程師』中任一字，即可享有95折，包含兩個字，即可享有85折優惠。這樣應該會比較多人響應」。