林智群揭台積電內鬼悽慘下場　減刑靠「窩裡反」不然只能賣雞排

記者劉邠如／台北報導

台積電工程師涉嫌竊取2奈米製程等國家核心關鍵技術，遭依《國家安全法》聲押獲准。律師林智群指出，此案並非依以往的《營業秘密法》處理，而是適用《國家安全法》第三條與第八條，最重可判12年，並科500萬至1億元罰金。他也提醒，就算服刑期滿出獄，當事人仍可能遭業界封殺，除非嘗試到國外或中國發展，否則很可能只能改行做餐飲，「去賣雞排」。

林智群說，經濟部每年更新「國家核心關鍵技術」清單，台積電14奈米以下的製程技術均被列入，其中2奈米製程當然屬於關鍵技術範疇。若竊取並交付予外國、大陸、港澳等境外地區，即觸犯《國安法》第三條，依第八條規定可判5年至12年徒刑，並科高額罰金。

他分析，檢調除已掌握工程師在星巴克傳送截圖及機密文件的事證外，更關注幕後金流與出資者，「沒有一筆可觀的資金，很難讓工程師冒這麼高的風險」。尤其有人年資尚淺、年薪僅二三百萬，卻可幾乎無貸款購買兩戶總價上億房產，金流來源成為偵辦重點。

林智群指出，本案工程師恐在一審宣判前難以交保，除非有人認罪並供出上游「窩裡反」，以爭取減刑；但以現有證據，主張無罪的勝算極低。他認為，即使服刑期滿，涉案者的姓名與前科已曝光，幾乎不可能再在台灣半導體業任職，未來恐只能轉往其他行業或到境外發展。

至於民事求償與配偶責任，林智群解釋，台積電一定會向工程師本人求償，金額可能動輒上億元，「賠都賠不完」。但依現行制度，債務不會追溯到配偶財產，除非財產可證明是不法所得。刑法第38條之一規定，不法所得即使登記在配偶或第三人名下，檢方仍可查扣、沒收，作為國庫罰金或民事求償的來源。

林智群強調，除了面對台積電的天價求償，違反《國安法》還要繳交給國庫500萬至1億元罰金，加上前科對職涯的影響，涉案工程師恐面臨「前程盡毀」，專長難以再在業界發揮，過去所學恐怕也都白費，未來剩下「賣雞排」一途。