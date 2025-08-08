　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

很多人愛用！盧秀燕「2400元粉底有啥好吵」　網紅人妻：正常價位

▲盧秀燕勘災 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲盧秀燕勘災妝容引發風波 。（圖／記者游瓊華翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

台中市長盧秀燕日前勘災全妝上陣，遭民進黨立委王義川開酸「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼？」該言論曝光後，網友紛紛反嗆沙文主義、厭女。對此，在夏威夷的部落客「馬卡人妻」直呼，2400元是個正常價位，「不知道一個粉底液有什麼好吵？」

粉專「馬卡人妻血淚廚房歷險記」表示，盧秀燕所使用的知名品牌粉底已經暢銷非常多年，很多人也愛用，就是一個正常價位的粉底而已，「真的不知道一個粉底液有什麼好吵？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

話鋒一轉，針對厭女的說法，馬卡人妻接著曝看法，她是個女權主義者，沒有想幫任何人說話，「我不認為『覺得粉底很貴』=厭女欸，這個應該只是因為男生都不曉得女生的東西有多貴吧！」

至於什麼才叫厭女呢？馬卡人妻舉例，假設有人批評「她那個年紀了，用這麼貴的粉底真浪費」，這種說法與觀念才叫做厭女。

底下引來網友熱議，「女生2400元的粉底，可以用很久，某些男生買春一次可能3分鐘不到就沒有了」、「他不是厭女，就只是想藉此操作仇富心態，就只是個低級的政治手段而已」、「妳可能沒看節目，看節目妳就不會這樣說，他在節目中是惡意嘲諷，不是只是價錢的問題」。

關於王義川於政論節目以嘲諷口吻評論盧秀燕的粉底液價格與外貌部分，民進黨性平部也罕見重話痛批，外貌羞辱是最膚淺的攻擊，只是以父權體制的框架攻擊女性，女性政治人物的容貌、穿搭不應該被搬上檯面評論，更不需要男性說教，厭女言論從來就不應該是政治攻防的工具，我們不要厭女的台派。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 6266 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
跟女友吵架氣炸！　21歲男墜樓亡
川普懸賞15億！　要抓委內瑞拉總統
民進黨性平部遭洗版！　支持者狂轟內鬼下台
普發1萬怎麼發？　民進黨團大會「2關鍵」砲聲隆隆
千萬豪宅淪惡臭垃圾山！　Google地圖見奇景
快訊／台積電3內鬼正面照曝！
自爆確診新冠肺炎！　徐巧芯戴口罩致歉：昨天下午才知道

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鍾明軒是無辜的！她見留言傻了「這些人當沒事」：討厭就能誣陷？

天選之人「現在才中鏢新冠」　他慘曝症狀！PTT驚：靠1物超快見效

搶「鮮」一步！鍋烤節首納「蔬食組」不葷主義上榜　中市經發局長親自貼紅榜

楊柳颱風2種走法　高壓若減弱恐「偏北靠近台灣」

台積電有內鬼！要把公務iPhone「改回小紅機？」　網搖頭曝關鍵

各國預測楊柳「下週三～五接近台灣」　一票台人哀號：不要鬧

新北街舞夢想啟航！台灣街舞新星實力爆發　前三名圓夢進軍韓國

很多人愛用！盧秀燕「2400元粉底有啥好吵」　網紅人妻：正常價位

楊柳「小環流、結構紮實」挑戰中颱 　專家：下周三靠近台灣

「機車=奢侈品」要繳貨物稅17%！她揭稅制亂象：改革＞普發1萬

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

【泰格與雪兒】騙錢騙貓

【被整到哭】騙弟弟不能出國…其實早就訂好他的票XD

【阿伯不要鬧】站在斑馬線上餵孫子吃東西？

錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷

【爸爸要心碎了XD】我愛妳！跟2歲女兒深情告白　她奶音回：我還好

鍾明軒是無辜的！她見留言傻了「這些人當沒事」：討厭就能誣陷？

天選之人「現在才中鏢新冠」　他慘曝症狀！PTT驚：靠1物超快見效

搶「鮮」一步！鍋烤節首納「蔬食組」不葷主義上榜　中市經發局長親自貼紅榜

楊柳颱風2種走法　高壓若減弱恐「偏北靠近台灣」

台積電有內鬼！要把公務iPhone「改回小紅機？」　網搖頭曝關鍵

各國預測楊柳「下週三～五接近台灣」　一票台人哀號：不要鬧

新北街舞夢想啟航！台灣街舞新星實力爆發　前三名圓夢進軍韓國

很多人愛用！盧秀燕「2400元粉底有啥好吵」　網紅人妻：正常價位

楊柳「小環流、結構紮實」挑戰中颱 　專家：下周三靠近台灣

「機車=奢侈品」要繳貨物稅17%！她揭稅制亂象：改革＞普發1萬

美國對晶片課徵100%關稅　台灣的影響與應對

唐西奇狂減14公斤全面進化　湖人助教：NBA當今最強1對1球員

快訊／刑事局9高階警官人事異動　下周將統一辦理離到職

快訊／雲豹到楊梅打交流賽　高錦瑋率隊力抗日本職籃熊本Volters

鍾明軒是無辜的！她見留言傻了「這些人當沒事」：討厭就能誣陷？

快訊／88快速道路拖板車猛撞...倒楣廂型車側翻　傷者送醫搶救

凌晨跟女友吵架氣炸！澎湖21歲男「不久後墜樓」　送醫搶救無效亡

天選之人「現在才中鏢新冠」　他慘曝症狀！PTT驚：靠1物超快見效

560億風災條例　行政院：適用縣市工程會將依實際狀況認定

萬華西昌街夜市藏「千歲賭場」36人被逮　最幼齒的已59歲

【被整到哭】騙弟弟不能出國…其實早就訂好他的票XD

生活熱門新聞

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

沈玉琳罹血癌！醫示警「4習慣害癌變」

快訊／楊柳颱風清晨生成　不排除發海警

楊柳颱風持續增強　「不排除穿越台灣」

楊柳颱風發展2劇本　粉專估「接近台灣快速增強」達中颱以上

因1事燒壞2支iPhone　3C達人：充電習慣變了

到機場才發現「航空公司停業」 ！她傻眼：解鎖人生

台灣網紅進軍日本AV圈　簽約SOD專屬女優

快訊／楊柳颱風估明生成！日氣象廳發烈風警報　朝向台灣東部海面

平價小火鍋誰最厲害？全場大讚「這家」CP值超高

楊柳下週三～五接近台　一票哀號：不要鬧

五金店買東西「發票爽中千萬」　獎落兩縣市！

更多熱門

相關新聞

綠性平部批王義川　他曝簡直黨部內戰

綠性平部批王義川　他曝簡直黨部內戰

民進黨立委王義川在政論節目上，以嘲諷口吻評論台中市長盧秀燕的粉底液價格與外貌，不僅遭到網友抨擊，還被民進黨性平部罕見重話痛批，「我們不要厭女的台派」；民進黨發言人、議員卓冠廷卻認為，性平部不該對王義川亂扣帽子。對此，資深媒體人樊啟明形容，這次不只是「黨內互打」，簡直是「黨部內戰」。

民進黨發言人槓性平部！　卓冠廷轟：不該亂扣王義川厭女台派帽子

民進黨發言人槓性平部！　卓冠廷轟：不該亂扣王義川厭女台派帽子

批王義川訕笑盧秀燕涉違廣電法　王鴻薇具名檢舉：NCC還裝睡嗎？

批王義川訕笑盧秀燕涉違廣電法　王鴻薇具名檢舉：NCC還裝睡嗎？

王義川酸盧秀燕粉底液　民進黨性平部重話批：我們不要厭女的台派

王義川酸盧秀燕粉底液　民進黨性平部重話批：我們不要厭女的台派

嗆王義川沙文主義傲慢又無知　李彥秀嘆：不見民進黨有人跳出制止

嗆王義川沙文主義傲慢又無知　李彥秀嘆：不見民進黨有人跳出制止

關鍵字：

盧秀燕妝容2400元粉底勘災王義川厭女

讀者迴響

熱門新聞

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

關稅帝君「晶片100%」失效？台董座：轉嫁給客戶

吳宗憲健檢報告結果出爐　醫生差點哭出來

SOD史上第一位「台灣專屬女優」出道　齋齋爆哭

沈玉琳罹血癌！醫示警「4習慣害癌變」

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

獨／34E辣模二級雙毒並吸！

更多

最夯影音

更多

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面