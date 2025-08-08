很多人愛用！盧秀燕「2400元粉底有啥好吵」　網紅人妻：正常價位

▲盧秀燕勘災妝容引發風波 。（圖／記者游瓊華翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

台中市長盧秀燕日前勘災全妝上陣，遭民進黨立委王義川開酸「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼？」該言論曝光後，網友紛紛反嗆沙文主義、厭女。對此，在夏威夷的部落客「馬卡人妻」直呼，2400元是個正常價位，「不知道一個粉底液有什麼好吵？」

粉專「馬卡人妻血淚廚房歷險記」表示，盧秀燕所使用的知名品牌粉底已經暢銷非常多年，很多人也愛用，就是一個正常價位的粉底而已，「真的不知道一個粉底液有什麼好吵？」

話鋒一轉，針對厭女的說法，馬卡人妻接著曝看法，她是個女權主義者，沒有想幫任何人說話，「我不認為『覺得粉底很貴』=厭女欸，這個應該只是因為男生都不曉得女生的東西有多貴吧！」

至於什麼才叫厭女呢？馬卡人妻舉例，假設有人批評「她那個年紀了，用這麼貴的粉底真浪費」，這種說法與觀念才叫做厭女。

底下引來網友熱議，「女生2400元的粉底，可以用很久，某些男生買春一次可能3分鐘不到就沒有了」、「他不是厭女，就只是想藉此操作仇富心態，就只是個低級的政治手段而已」、「妳可能沒看節目，看節目妳就不會這樣說，他在節目中是惡意嘲諷，不是只是價錢的問題」。

關於王義川於政論節目以嘲諷口吻評論盧秀燕的粉底液價格與外貌部分，民進黨性平部也罕見重話痛批，外貌羞辱是最膚淺的攻擊，只是以父權體制的框架攻擊女性，女性政治人物的容貌、穿搭不應該被搬上檯面評論，更不需要男性說教，厭女言論從來就不應該是政治攻防的工具，我們不要厭女的台派。