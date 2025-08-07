　
楊柳颱風挑戰明天生成！路徑「一條路」直撲台灣　下周高機率通過

▲▼熱帶低壓將增強成颱風。（圖／NCDR、翻攝NOAA、tropicaltidbits）

▲熱帶低壓TD14最快8日增強為颱風。（圖／翻攝NOAA）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象署表示，熱帶性低氣壓TD14未來有機會增強為颱風，並在下周影響台灣。今晚，日本氣象廳也針對TD14發布烈風警報，預估24小時內升格成今年第11號颱風「楊柳」。氣象粉專指出，從路徑預報來看，熱低影響台灣的機率「中等偏高」，現在正是最關鍵的初生時期，如果成長起來，「下週三過後，大家就準備好再次防颱吧。」

氣象署表示，熱帶性低氣壓TD14於7日下午2點在關島附近海面生成，距離鵝鑾鼻約2810公里，未來以西北西轉西北行進，下周有機會接近台灣，屆時水氣會逐漸增加，有機會增強為颱風，但時間點及路徑還有不確定性。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，最新預測路徑，太平洋高壓強勢導引，TD14路徑很穩定，是睽違已久的「平西王」（編按：一路向西），跟其他模式及機構比，差異在強度是否看好，因為高壓橫躺在日本以南移及台灣北方，TD14靠近台灣、甚至影響台灣的機率為「中等偏高」，差異在發展強度而已。

粉專指出，關鍵就看TD14能否突破高壓的壓迫，強則中颱、弱則會是連低壓都不是的一團雲，帶來的威脅程度自然就差很多，所以未來幾天持續觀察，下周三（13日）至周五（15日）如有安排戶外活動，更要密切注意。

▲▼熱帶低壓將增強成颱風。（圖／NCDR、翻攝NOAA、tropicaltidbits）

▲熱帶低壓TD14路徑一路向西。（圖／中央氣象署）

粉專進一步解釋，從最新歐洲模式的路徑系集預報圖可見，這一次的路徑預報，打從一開始就相當收斂。模式中，各個小成員看法相近，共識很高，只要TD14能成颱，未來通過「台灣～巴士海峽」區間的機會很高。

粉專指出，目前TD14最大的挑戰就是此時此刻的初生時期，「現在是它最脆弱的時候，結構還沒完整，環境其實也不到頂好，有機會一開始就長不起來，沒長起來當然就沒有後話了。不過，如果不幸被它撐過去，那下週三過後，大家就準備好再次防颱吧。」

日本氣象廳7日晚間也發布烈風警報（Gale Warning），隨著位於關島附近的熱帶性低氣壓TD14，強度持續增強，預估在24小時內形成颱風，一旦生成將是今年第11號颱風「楊柳」（Podul，北韓命名）。

▼各國初步預估，屆時TD14可能從「台灣～巴士海峽」區間通過。（圖／翻攝自tropicaltidbits）

▲▼熱帶低壓將增強成颱風。（圖／NCDR、翻攝NOAA、tropicaltidbits）

▼TD14可能從「台灣～巴士海峽」區間通過。（圖／中央氣象署）

▲▼熱帶低壓將增強成颱風。（圖／NCDR、翻攝NOAA、tropicaltidbits）

 
