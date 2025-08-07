　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

精益求精　好上加好！更保人員在職訓練　加深服務深度與廣度

▲▼臺灣更生保護會舉辦114年度全國工作人員在職訓練。法務部長鄭銘謙、台灣高等檢察署檢察長張斗輝。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲臺灣更生保護會舉辦114年度全國工作人員在職訓練。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

臺灣更生保護會於7日舉辦全國工作人員在職訓練，來自全國各地190位工作人員齊聚一堂，透過分組討論、實作演練等方式，促進彼此交流與經驗分享。法務部長鄭銘謙勉勵所有人員，要幫助所有的更生人，協助他們重建人生，因為更保的投入，讓社會能更加和諧。

本次在職訓練假張榮發基金會舉辦，除了鄭銘謙到場以外，臺灣高等檢察署檢察長暨臺灣更生保護會董事長張斗輝，法務部保護司司長洪信旭、臺灣高等檢察署檢察官黃冠運均到場與會。

鄭銘謙致詞時，勉勵所有更保人員，更生保護工作的本質是「助人工作」，如同伊索寓言「北風和太陽」的啟示一樣，「溫暖有愛」是從事更生保護工作人員的基本條件。每個翻轉生命的故事都是不一樣的，但目的都是幫助所有的更生人，協助他們重建人生，因為更保的投入，社會能更加和諧。

▲▼臺灣更生保護會舉辦114年度全國工作人員在職訓練。法務部長鄭銘謙、台灣高等檢察署檢察長張斗輝。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲臺灣更生保護會全國工作人員在職訓練，法務部長鄭銘謙致詞。（圖／臺灣更生保護會提供）

張斗輝也強調，更生保護工作是團隊的工作，最重要的是知識傳承和經驗分享。當新人遇到困難時，資深同事能主動提供協助；當某個成員陷入瓶頸時，團隊能共同集思廣益，尋求解決方案。相信透過大家的熱情與專業，彼此協作，強化陪伴更生人復歸的深度與廣度，發揮團隊精神，讓更保業務精益求精，好上加好。

洪信旭則表示，更生保護會提供即時性的陪伴，規劃完整的處遇，顧及更生人的未來。在關懷訪視受風災影響的個案後，可以發現更保人員的陪伴，讓受災的更生人能繼續心存希望。法務部保護司也會和更保的夥伴一起努力，為更生朋友重拾生活，放下過去付出一份心力。

訓練開始後，由黃冠運講授「新興毒品的嚴峻挑戰」、中國醫藥大學北港附設醫院臨床心理師、博士林原賢講授「個案輔導策略與技巧」、探索教育推廣中心督導訓練員朱麗葉講授「啟心動念~活動規畫與執行」，從毒品趨勢到實際輔導應對策略，再到如何策劃符合業務需求的活動，全方位強化實務技巧與創意思維，讓所有人得到專業知識與思想方面的啟發。

▼臺灣更生保護會全國工作人員在職訓練，台灣高等檢察署檢察長張斗輝致詞。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲▼臺灣更生保護會舉辦114年度全國工作人員在職訓練。法務部長鄭銘謙、台灣高等檢察署檢察長張斗輝。（圖／臺灣更生保護會提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 3 3089 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／楊柳颱風估明生成！日氣象廳發烈風警報
快訊／普丁宣布：下周可能在阿拉伯聯合大公國會晤川普
關稅帝君「晶片100%」斬擊失效？台上市公司宣布：全面轉嫁給
快訊／中華男籃又贏了　林庭謙轟22分領軍亞洲盃2連勝
廣末涼子重大車禍「車速達165公里」　恐被判15年
快訊／松山機場跳電、北捷手扶梯停擺　台電證實：部分地區壓降

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

精益求精　好上加好！更保人員在職訓練　加深服務深度與廣度

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【火海中的絕望】他困9樓陽台無助呼救... 下一秒被火活活吞噬QQ

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

【逃了個寂寞】他逃盤查5分鐘慘吞18萬罰金！ 員警：你沒通，在跑什麼？

【退房遇死神】80歲計程車司機暴衝！遊客遭撞半身粉碎QQ #香港

精益求精　好上加好！更保人員在職訓練　加深服務深度與廣度

Sony極輕巧全片幅定焦相機 RX1R III登場　小體積大感動

快訊／楊柳颱風估明生成！日氣象廳發烈風警報　朝向台灣東部海面

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜...慘遭冷凍一年！　他嘆：不懂得珍惜

快訊／普丁宣布：下周可能在阿拉伯聯合大公國會晤川普

高欣欣「眼睛藥水點錯」險失明　曝傷勢提醒1關鍵：以免發生慘案

郭富城《無名指》演廢父逃避罕病女兒　聽完「想看7大奇蹟」一句話惹哭觀眾

地震來襲不慌張！新北攜手宮廟教戰SOP　打造安全信仰空間

精益求精　好上加好！更保人員在職訓練　加深服務深度與廣度

《全知讀者視角》NANA穿上CK內衣超辣！私服NANA式風格一秒帥炸

關稅帝君「晶片100%」斬擊失效？台上市公司宣布：全面轉嫁給客戶

【火海中的絕望】他困9樓陽台無助呼救... 下一秒被火活活吞噬QQ

法律熱門新聞

更保人員在職訓練　加深服務深度與廣度

更保南投分會反毒有功獲獎

買手指虎當戒指　當心牢獄之災！

雷皓明／幫別人簽名犯偽造文書嗎

「更生80」國際學術研討會

給說法／賣場控顧客偷竊可搜包嗎

法務部長鄭銘謙拜訪雲林更生楷模廖祥致

更保舉行數位課程技能訓練

張斗輝掌高檢署　實踐檢方新文化

台中補教名師卓澔假本票逆轉無罪

雷皓明／「打我啊笨蛋」　你真打？

馬英九洩密案上訴三審　公開抽籤

政大校長郭明政紅包官司　求償敗訴

更保台北分會助更生人考取餐飲證照

更多熱門

相關新聞

即／台積電內鬼案　3工程師不服羈押提抗告遭駁回

即／台積電內鬼案　3工程師不服羈押提抗告遭駁回

從台積電離職後到日商設備大廠工作的陳姓工程師，勾結仍在台積電的多名工程師，大量翻拍2奈米製程機密，涉嫌違反《國家安全法》，日前遭檢方聲請羈押3名工程師獲准。3人不服羈押，向最高法院提出抗告，最高法院審理後，認為羈押裁定並無違誤，傍晚駁回3人抗告確定。

死囚連佐銘關押24年　稱知錯聲請再審

死囚連佐銘關押24年　稱知錯聲請再審

勾結詐團洩個資　貪警二審重判11年半

勾結詐團洩個資　貪警二審重判11年半

台南地院首辦「逗陣繞法院」！攜手教育局剖析綠能法律風險

台南地院首辦「逗陣繞法院」！攜手教育局剖析綠能法律風險

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事

關鍵字：

法律人權更生人更保張斗輝更生保護會在職訓練

讀者迴響

熱門新聞

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

快訊／川普：台積電投資2000億美元

衝過去抱抱煞不住　女推男一起墜樓

沈玉琳確診血癌...芽芽發聲了　吳宗憲曝他瘦剩骨頭

沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」就確診　醫示警：男生要注意

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

沈玉琳確診血癌　憲哥：他是生命鬥士

長榮航空航班艙壓異常　掛「緊急代碼7700」返回桃機

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

快訊／桃園高壓電塔離奇掛屍！4特搜成功吊掛遺體

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事

沈玉琳罹血癌！醫示警「4習慣害癌變」

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

更多

最夯影音

更多

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面