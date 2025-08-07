精益求精　好上加好！更保人員在職訓練　加深服務深度與廣度

▲臺灣更生保護會舉辦114年度全國工作人員在職訓練。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

臺灣更生保護會於7日舉辦全國工作人員在職訓練，來自全國各地190位工作人員齊聚一堂，透過分組討論、實作演練等方式，促進彼此交流與經驗分享。法務部長鄭銘謙勉勵所有人員，要幫助所有的更生人，協助他們重建人生，因為更保的投入，讓社會能更加和諧。

本次在職訓練假張榮發基金會舉辦，除了鄭銘謙到場以外，臺灣高等檢察署檢察長暨臺灣更生保護會董事長張斗輝，法務部保護司司長洪信旭、臺灣高等檢察署檢察官黃冠運均到場與會。

鄭銘謙致詞時，勉勵所有更保人員，更生保護工作的本質是「助人工作」，如同伊索寓言「北風和太陽」的啟示一樣，「溫暖有愛」是從事更生保護工作人員的基本條件。每個翻轉生命的故事都是不一樣的，但目的都是幫助所有的更生人，協助他們重建人生，因為更保的投入，社會能更加和諧。

▲臺灣更生保護會全國工作人員在職訓練，法務部長鄭銘謙致詞。（圖／臺灣更生保護會提供）

張斗輝也強調，更生保護工作是團隊的工作，最重要的是知識傳承和經驗分享。當新人遇到困難時，資深同事能主動提供協助；當某個成員陷入瓶頸時，團隊能共同集思廣益，尋求解決方案。相信透過大家的熱情與專業，彼此協作，強化陪伴更生人復歸的深度與廣度，發揮團隊精神，讓更保業務精益求精，好上加好。

洪信旭則表示，更生保護會提供即時性的陪伴，規劃完整的處遇，顧及更生人的未來。在關懷訪視受風災影響的個案後，可以發現更保人員的陪伴，讓受災的更生人能繼續心存希望。法務部保護司也會和更保的夥伴一起努力，為更生朋友重拾生活，放下過去付出一份心力。

訓練開始後，由黃冠運講授「新興毒品的嚴峻挑戰」、中國醫藥大學北港附設醫院臨床心理師、博士林原賢講授「個案輔導策略與技巧」、探索教育推廣中心督導訓練員朱麗葉講授「啟心動念~活動規畫與執行」，從毒品趨勢到實際輔導應對策略，再到如何策劃符合業務需求的活動，全方位強化實務技巧與創意思維，讓所有人得到專業知識與思想方面的啟發。

▼臺灣更生保護會全國工作人員在職訓練，台灣高等檢察署檢察長張斗輝致詞。（圖／臺灣更生保護會提供）